ERJK asub menetlema Võrklaeva osalemist reklaamklipis

Seriaalis "Alo" iseennast kehastanud endine rahandusminister Võrklaev ütles, et osales projektis, kuna peab sarja tegijatest ja näitlejatest lugu ning hindab head huumorit. Tasu ta selle eest ei saanud.

Sarja tegevus toimub Škoda esinduses Rohe Auto ning Rohe Auto jagas seriaali klippi sotsiaalmeedias kirjeldusega, mis kutsub üles enne automaksu kehtima hakkamist uut autot soetama.

ERJK aga otsustas algatada Võrklaeva sutes menetluse, et tuvastada, kas tegemist on tema poliitilise isikureklaamiga ning kui see nii on, siis kes on reklaami eest tasunud.

Komisjoni liikmete enamus arvas, et tegemist on Võrklaeva kui poliitiku isikureklaamiga, kuna klipis pöörati Võrklaevale enam tähelepanu kui reklaamitavale autole, vestluses viidati tema tööle vallavanemana, ministriportfellile ja Võrklaevale kui automaksu kehtestamisele. Eriarvamusele jäi reformierakondlane Väino Linde.

"Tunnetuslikult mõjub reklaam suuresti Võrklaeva kui poliitilise isiku reklaamina. Reklaami mõju arvesse võtmine on oluline aspekt piiripealsete olukordade hindamisel, kus poliitiline sõnum on esitatud muu sõnumi varjus," seisab ERJK koosoleku protokollis.

Võrklaev: tundus upsakas klipi sotsiaalmeedias kasutamist keelata

Võrklaev ütles ERR-ile, et andis seriaalis osalemisega sarja tootvale Point Productionsile nende initsiatiivil loa klippi Rohe Auto sotsiaalmeedia kanalis kasutada. "Kuna mulle teadaolevalt on nad oma sotsiaalmeedias ka varem sarja kajastanud, sest seriaali tegevus toimub nende esinduses, tundus upsakas keelduda. Poliitreklaamiks, nagu väidab ERJK, ma seda kindlasti ei pea," lausus ta.

"Automaks ja selle teema selgitamine on läbi viimase pooleteist aasta olnud minu poliitilisele karjäärile umbes sama kasulik, kui on bensiiniga tule kustutamine. Alles hiljuti sain sellele järjekordse kinnituse, kui üht autosalongi külastades, kõnetas mind müügimees ja küsis, et kas tulin vaatama, kuidas nad varsti pankrotti lähevad. See on tõestisündinud lugu, mitte klipp huumoriseriaalist," kirjeldas Võrklaev.

Novembris vastas Võrklaev ERR-i küsimusele, kas ERJK võib seda näha poliitiku keelatud reklaamina, nagu keelati näiteks ka Jüri Ratase poole pöördunud eraettevõttel poliitiku pildiga meenete müük, vastas Võrklaev, et ei pea näidet asjakohaseks ning võrdles seda ülesastumisega meelelahutussaadetes nagu "Tantsud tähtedega" või "Maskis laulja".

Komisjon sellist võrdlust asjakohaseks ei pidanud, kuna nende hinnangul osalesid poliitikud saadetes kui tavainimesed ja seal puudusid viited nende poliitilisele tegevusele.

"Komisjon leiab, et antud juhul on poliitiline reklaam esitatud ärireklaami varjus ning see teema tuleb selgeks vaielda. Kui tegemist on poliitilise reklaamiga, mille eest poliitik või tema erakond pole tasunud, on tegemist juriidiliselt isikult saadud keelatud annetusega," seisab protokollis.

Võrklaev sellega ei nõustu. Ta märkis, et poliitikute osalemine meedia- ja meelelahutusprojektides on väga levinud. "Kasvõi hiljuti oli Kanal 2 eetris olevas saates "Minu elu viis" nn poliitikute eri, mida kajastati nii teles, raadios kui ka onlines," nentis parlamendisaadik.

Võrklaev plaanib huumoriprojektidega jätkata

ERJK menetluse algatamine võtab Võrklaeva hinnangul poliitikutelt julgust edaspidi sellistes projektides osaleda ja tegijatel neid sinna kutsuda. "Kokkuvõttes kaotab meie kultuurielu, sest seni on taolistes projektides sündinud palju põnevat," märkis Võrklaev.

Ka teleseriaali tootnud Point Productions toob jaanuaris üheks õhtuks Alexela kontserdimaja lavale "Mart Võrklaeva rösti", milles asuvad nii teised poliitikuid kui ka muud avaliku elu tegelased Võrklaeva üle nalja heitma.

"Tegemist on rahvusvaheliselt tuntud huumoriprojektiga, kus on osalenud palju tipp-poliitikuid, sealhulgas tulevane USA president. Eestis katsetatakse sellist formaati esimest korda ja loodame, et kui see õnnestub, siis leiab nii poliitikute kui teiste avaliku elu tegelaste avalik röstimine ka Eesti kultuurimaastikul oma koha," selgitas Võrklaev.

Küsimusele, kas pole ohtu, et ERJK võib ka sellises formaadis esinemist keelatud annetuseks pidada, vastas Võrklaev, et lavale minekut võiks tema hinnangul samuti võrrelda tantsu- ja laulusaadetega.

"Erinevate stand-up etenduste raames on poliitikute üle nalja tegemine päris levinud - minule teadaolevalt ei ole sellest varem ka probleemi nähtud," lausus ta.