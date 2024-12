Jõulud on Eestisse toonud rohkem turiste, hotellides on täituvus aga madal

Eestisse laevaga saabuvate välisturistide arv on jõulude ajaks märgatavalt kasvanud. Kruiiside tõttu on need sageli ühepäevareisid ja sellisel juhul turistid Tallinnasse ööbima ei jää. Seetõttu on hotellid täidetud vähem kui pooles ulatuses.

Jõulupühad toovad Tallinna Vanasadamasse välisturiste nii lähiriikidest kui ka kaugemalt.

"Jalutame, vaatame, see on kõik. See on ühepäevane reis, me läheme täna õhtul tagasi," ütles Austraaliast pärit Pete.

"Ma tulin siia jõulupühasid veetma oma poja ja tema elukaaslasega. Tulime mõneks päevaks. Miks me selle koha valisime? Sest mu poeg ütles, et vanalinna oleks hea külastada," lausus samuti Austraaliast tulnud Norell.

Tallinki andmetel on viimastel nädalatel reisijate arv nende laevaliinidel märgatavalt kasvanud.

"Näiteks reisib tänase seisuga kokku umbes 92 500 reisijat, mis on kindlasti rohkem, kui meil on olnud viimaste kuude nädalate keskmine. Näha on ka seda, et autotekid on laevadel on täis, nii et inimesed ikkagi sõidavad, reisivad autodega. Seda kindlasti ka suurema ostlemise eesmärgil," lausus Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

Tallinna lennujaama sõnul on lendamine pühade ajal ainult natuke aktiivsem. Seda koolivaheaja ja jõuludeks kodumaale saabuvate eestlaste ning kodudesse lendavate välismaalaste tõttu. Tallinna hotellides on vaikne ja rahulik aeg.

"Ilmselt mõne erandiga, aga enamik hotelle istub siin ikkagi madala täituvuse peal, tugevalt alla poole, ja ma usun, et see on valdavalt Tallinnas sedasi. Meil kiirem aeg on olnud alati jõulueelne periood, kui nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt on rohkem reisimist; soomlased teevad oma jõulueelseid sisseoste, neil on vabariigi aastapäev seal perioodis. Lisaks sellele eestlaste erinevad jõulupeod ja üritused, mis toovad gruppe nii hotellidesse kui ka restoranidesse," lausus Mercure Tallinn tegevjuht Harles Tammeleht.

Veel mõne aasta eest tulid välismaalased Eestisse uut aastat vastu võtma.

"See kindlasti ei ole taastunud koroonaeelse perioodiga (võrreldes), sellepärast et Vene turist on ära jäänud. Ja tänu sellele oli (varem) aastavahetus üldiselt tugevalt välja müüdud ja lisaks sellele järgnev periood, mis on üheksa päeva pühasid uue aasta alguses," ütles Tammeleht.

Oktoobrikuise statistika järgi oli väliskülalisi Eestis 15 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.