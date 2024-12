Enefit Poweri juht: Eesti juhitavad elektrijaamad on töövalmis

Enefit Poweri kõik juhitavad elektrijaamad on töövalmis, ütles Enefit Poweri juhatuse esimees Lauri Karp. Karp kinnitas, et vaatamata Estlink 2 rikkele, on varustuskindlus Eestis tagatud.

Enefit Poweri võimsused asuvad kahes kohas - Auveres ja Balti elektrijaamas.

"Kuna nõudlus on madal - inimesed on puhkusel, ka tööstuslikud protsessid seisavad -, siis ei ole näha, et hinnad läheksid lähipäevil kõrgeks," ütles Karp.

"Enefit Power on pikka aega kõikide jaamadega valmis kogu aeg reageerima. Me oleme valmis ka selleks, et kogu jaanuar-veebruar on meie jaamad töös," sõnas Karp.

Karp rõhutas, et Enefit Poweri plokid võetakse turule börsireeglitele vastavalt. "Kui need seal vastu võetakse, siis me saame elektrit toota. Kui börsil meie jaamu vastu ei võeta, siis need plokid seisavad," sõnas Karp.

"Ülesanne varustuskindluse perspektiivis meie jaamu aktiveerida on Eleringil," ütles Karp.

Karp sõnas, et autonoomsem elektrisüsteem on kindlasti Eesti jaoks kasulik.

"Kindlasti peame liikuma edasi väga kiiresti uute juhitavate võimsustega, mis aitavad eestlastele tipuhindasid alla tuua. Peame edasi liikuma ka strateegilise talitlusrežiimiga, mida hetkel parlament menetleb, et oleksid kuni 2030. aastani põlevkiviplokid turul, sest neid on ikkagi jätkuvalt vaja," sõnas Karp.