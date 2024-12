Reedel tõuseb elektri hind kohati 220 euro juurde

Reede hommikul kella kaheksast tõuseb elektri börsihind Eestis üle 200 euro, ulatudes kella üheksast kümneni 222 euroni megavatt-tunnist. 220 euro juures on hind ka õhtul kella 16 ja 18 vahel.

Elektri börsihind kõigub kogu päeva vältel 100 ja 222 euro vahel. Madalaim on hind reede varahommikul kella nelja ja kuue vahel, mil see on 99 eurot megavatt-tunnist.

Päeva keskmine elektri börsihind on 142,17 eurot megavatt-tunnist.

Neljapäeval seevastu on keskmine börsihind Eestis 33 eurot megavatt-tunnist. Kõrgeim on elektri hind õhtul kella 16 ja 23 vahel, mil see jääb 80 ja 99 euro vahemikku.

Lätis ja Leedus on reedel elektri börsihind samal tasemel Eestiga. Soomes aga on reedel keskmine börsielektri hind 2,67 eurot megavatt-tunnist.