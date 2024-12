Sõja 1038. päev: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

Oluline 27. detsembril kell 18.20:

- Slovakkia kinnitas valmisolekut võõrustada Ukraina rahukõnelusi;

- CNN: Venemaa suurendas droonide tootmist Tatarstani tehases;

- HUR: Ukraina tappis HIMARS-iga kolm Vene ohvitseri;

- Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula;

- ISW: Putin lükkas tagasi Trumpi meeskonna väidetava rahuplaani ettepaneku;

- Zelenski rääkis USA sõjalisest abist Ukrainale;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1650 sõdurit.

Slovakkia kinnitas valmisolekut võõrustada Ukraina rahukõnelusi

Slovakkia kinnitas reedel oma valmisolekut võõrustada Ukraina rahukõnelusi.

"Me pakume Slovakkia pinda sellisteks läbirääkimisteks," ütles Slovakkia välisminister Juraj Blanár Facebookis.

Venemaa president Vladimir Putin teatas päev varem, et Slovakkia pakkus end võimalike rahukõneluste "platvormiks" ja et Venemaa ei ole selle vastu.

Blanár ütles, et kõnelustel peavad osalema kõik pooled, seega ka Venemaa, mitte nagu eelmisel tippkohtumisel juunis Šveitsis.

"Me peame Vene presidendi avaldust positiivseks signaaliks selle sõja, selle verevalamise ja selle hävingu võimalikult kiire lõpetamise kohta," ütles Blanár.

Slovakkia peaminister Robert Fico on üks väheseid Euroopa liidreid, kel on endiselt Kremliga head suhted. Ta kohtus 22. detsembril Moskvas Putiniga.

Blanári sõnul informeeris Slovakkia Ukrainat juba oktoobris, et on valmis pakkuma end rahukõneluste võõrustajaks.

NATO-sse ja Euroopa Liitu kuuluv Slovakkia on pärast rahvuslase Fico ametisse astumist 2023. aasta lõpus liikunud Venemaale lähemale. Fico on peatanud sõjalise abi Ukrainale ja süüdistab Kiievit läbi Ukraina kulgeva Vene gaasi transiidi katkestamises.

Šmõhal: Ukraina sai USA-lt ja Maailmapangalt 485 miljonit

Ukraina sai USA-lt ja Maailmapangalt projekti Peace In Ukraine raames 485 miljonit dollarit, ütles reedel peaminister Denõss Šmõhal.

"Sellest 465 miljonit dollarit eraldas USAID-i kaudu USA. Veel 20 miljonit tuli Maailmapangalt," kirjutas Šmõhal Telegramis.

Tema sõnul kasutatakse saadud vahendeid riigieelarve sotsiaal- ja humanitaarkulude katmiseks.

CNN: Venemaa suurendas droonide tootmist Tatarstani tehases

Venemaa on oluliselt suurendanud Shahed-136 ning ka odavamate peibutusdroonide tootmist Tatarstanis vabariigis Alabuga erimajandustsoonis asuvas Jelabuga droonitehases, kirjutab CNN.

Väljaande teatel mängib Ukraina piirist üle 1300 kilomeetri kaugusel asuv rajatis Moskva droonide tootmise strateegias olulist rolli.

2023. aastal tootis tehas 2738 Shahed-136 drooni, millele anti Venemaal nimi "Geran". 2024. aasta üheksa kuuga antud droonide tootmine enam kui kahekordistus 5760 ühikuni.

Samuti alustas rajatis "Gerbera" peibutusdroonide tootmist, mis jäljendavad Shahedide radari signatuuri, kuid on valmistatud vineerist ja vahtplastist.

Venemaa plaanib 2024. aasta lõpuks toota 10 000 Gerberat, mida on kaks korda rohkem kui Gerani droone. Iga peibutusdrooni tootmine maksab väidetavalt 10 korda vähem kui ühe Gerani tootmine.

Tootmise tõusu soodustab komponentide import Hiinast ja madala kvalifikatsiooniga tööjõu värbamine. Väljaande andmetel värbab Venemaa nii kohalikke teismelisi kui ka töötajaid Aafrikast.

Väidetavalt näitasid 2023. aasta märtsist septembrini tehtud satelliidipildid, et Alabuga tehase tootmispind suurenes 55-protsendi võrra ning et rajatise turvalisust on tugevdatud.

Ukraina on tehast korduvalt rünnanud. 23. detsembril teatas Ukraina sõjaväeluure (HUR) tulekahjust Alabugas Shahedi laos, milles hävis 16 miljoni dollari väärtuses drooniosi. Aprillis ründas Ukraina tehast pikamaa droonidega.

HUR: Ukraina tappis HIMARS-iga kolm Vene ohvitseri

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse (HUR) teatel viis Ukraina luure Vene ohvitseride ja nende varustuse hävitamiseks läbi eduka operatsiooni, mille käigus tapeti vähemalt kolm Vene ohvitseri.

HUR-i teatel said nende töötajad teada kavandatavast nõupidamisest Zaporižžja oblastis, kus pidid osalema Venemaa 4. kaardiväe sõjaväebaasi ohvitserid.

Pärast andmete kontrollimist ja kinnituse saamist töötasid sõjaväeluureohvitserid välja operatsiooni plaani, millesse kaasati Tauria väerühm, drooniväe 190. väljaõppekeskus ja Ukraina julgeolekuteenistuse taktikarühm Taifun.

Vahetult pärast Vene sõjaväelaste nõupidamise algust andsid ukrainlased Vene ohvitseride ja nende sõidukite koondumiskohale HIMARS-iga täppislöögi ning pärast evakuatsioonirühma saabumist andsid ukrainlased veel droonilöögi.

Luurepeavalitsuse andmetel hukkusid Venemaa 135. motolaskurpolgu 1. pataljoni ülem kapten Dmitri Nagornõi; sama polgu luureülema kapten Grigori Krohmaljov ja Venemaa relvajõudude 4. kaardiväe sõjaväebaasi õhutõrjepatarei ülem kapten Juri Fomin.

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

Venemaa armee võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla Ukrainka nimelise asula, teatasid rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud. Asula asub Pokrovski rindelõigul.

Ka Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Venemaa jätkab pealetungi Pokrovski suunal. Seda kinnitavad ka 24. ja 25. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed on Pokrovskist edelas asuvast maanteest vähem kui 2,5 kilomeetri kaugusel.

Ukraina droonioperaator Autor/allikas: SCANPIX/Dmytro Smolienko/SIPA

ISW: Putin lükkas tagasi Trumpi meeskonna väidetava rahuplaani ettepaneku

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin lükkas tagasi Donald Trumpi meeskonna väidetava rahuplaani ettepaneku, vahendas Sõjauuringute Instituut (ISW).

Väidetavalt käis Trumpi meeskond välja plaani lükata Ukraina liitumine NATO-ga edasi vähemalt 10 aasta võrra. 26. detsembril kommenteeris väidetavat ettepanekut ka Putin, kes seletas, et pole vahet, kas Ukraina liitub NATO-ga täna, homme või 10 aasta pärast. See viimane Putini avaldus on osa tema sõnavõttudest, kus ta on järjepidevalt keeldunud tegemast kompromisse 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta alguses esitatud nõudmiste suhtes.

Zelenski rääkis USA sõjalisest abist Ukrainale

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval oma igaõhtuses videopöördumises rahva poole, et USA suurendab praegu Ukrainale sõjalise abi andmist.

"Täna kuulasin ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja kaitseminister Rustem Umerovi aruandeid. Rinne. Varud. On väga oluline, et Ühendriigid suurendavad praegu sõjalise abi tarneid. See on vajalik olukorra stabiliseerimiseks. Olen meie partneritele tänulik," rääkis Zelenski.

"Tarnetempo peab olema selline, et see häiriks Venemaa rünnakute tempot," jätkas president.

President tõi välja, et Ukrainal on juba olemas vajalikud tulemused vaenlase sõjalise infrastruktuuri hävitamisel.

"Tahaksin esile tõsta kõiki meie sõdalasi, kes sooritavad kauglööke Venemaa territooriumil. Me näeme õigeid ja vajalikke tulemusi vaenlase sõjalise infrastruktuuri – ja ainult sõjaliste sihtmärkide – hävitamisel. Ukraina kaitseb end agressiooni eest ja meie löögid on suunatud eranditult sõjalistele sihtmärkidele," toonitas Zelenski.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1650 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 782 510 (võrdlus eelmise päevaga +1650);

- tankid 9644 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 19 951 (+18);

- suurtükisüsteemid 21 379 (+22);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1256 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1031 (+1);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 20 999 (+28);

- tiibraketid 3003 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 32 262 (+82);

- eritehnika 3668 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.