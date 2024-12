Mereväe ülem Värk: ilm seab meie tegevusele hästi suured piirangud

Mereväe patrull-laev Raju kaitseb Estlink-1-te, teine laev, Kapten Kurvits, otsib allveerobotitega Elisa sidekaablite rikkekohti. Merevägi on saanud ülesande taristu kaitsmiseks, operatsioon kestab esialgsete plaanide järgi märtsi lõpuni. Mereväe laevade võimekus on aga piiratud. Seda tuleb arvesse võtta ka laevade uuendamisel, ütleb mereväe ülem.

Mereväe tuukrigrupp saatis laevalt Kapten Kurvits allveeroboti Elisa sidekaablite rikkekohta otsima. Kapten Kurvits naaseb sadamasse reede õhtul. Sidekaablitest jäädvustatud materjal läheb kõigepealt uurimisasutuste valdusse.

Kui palju põhjanaabrid ja teised NATO liitlased merealuse taristu jälgimises osalevad, pole veel teada. Plaanis on rääkida ka NATO Euroopa liitlasvägede ülema ehk SACEUR-iga.

"Kuidas täpselt me edasi liigume, seda näitavad lähemad päevad. Kaitseväe juhataja suhtleb SACEUR-iga. Me hoiame erinevaid liine töös. Meie ülesanne on tagada see, et ühelgi ajahetkel Estlink 1 kaabli juurest ei kaoks ära patrullimine," lausus kaitseminister Hanno Pevkur.

Esialgu on mereväel ülesanne meretaristut valvata 31. märtsini. Patrulliv Raju peab jäädvustama laevade tegevuse Estlink 1 kulgemiskohas.

Jõu kasutamise reeglite kohta mereväe ülem kommodoor Ivo Värk täpsemat teavet ei anna. Praegune olukord annab õppetunni mereväe laevade väljavahetamise jaoks, praeguste laevade elukaar saab kümnendi lõpus läbi.

"Me oleme väga palju piiratud ilmaga. Ilm seab meie tegevustele hästi suured piirangud. Meie laevad on väiksed ja ei suuda väga pikalt merel olla. Ei suuda ka väga halbade ilmastikuoludega merel olla. Nii väiksemaid kui ka suuremaid laevu on kindlasti vaja. Mis meil täna ongi tulevikuplaanidesse sisse kirjutatud," rääkis Värk.

Mereväe ülem ütles, et Soome on juba saatnud laevu patrullima taristuobjektide lähistele.