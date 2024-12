Saska: Soome juhtum Eagle S-iga toob Eesti puudujäägid esile

Soome võimud saatsid neljapäeva öösel Soome lahes kaablite lõhkumises kahtlustatava laeva pardale relvastatud üksuse, et võtta juhtimine üle.

K-komando juht Marek Aas kinnitas, et Eesti on võimeline sarnases olukorras kiiresti tegutsema, kuigi vahendeid on vähem kui Soomel.

"Meil ei ole põhjust salata, et (Soome) võimekus on ju suurem, aga see ei tähenda, et me kõrvaltvaataja seisuses oleks, kui see asi juhtuks meie riigile lähemal," rääkis Aas.

"Aga mida me peame arvestama siiski selliste operatsioonide läbiviimisel, siis riigina me oleme väikesed, õhukesed. Jõudude ristkasutus, mis meil kõik on saada, oleks läinud mängu," lisas Aas.

Soome ja Eesti eriüksus on varemgi teinud ühisõppuseid. Praegune juhtum annab kindlasti alust ka edasiseks koostööks.

"Kindlasti on soomlased, seda pole võib-olla hea öelda, aga ühe äärmiselt hea kogemuse võrra rikkamad. Need on asjad, milleks eriüksused ühel või teisel moel valmistuvad, treenivad. Olgu selleks operatsioonid vees, maal, õhus, kuidas iganes. Aga see, et see vahetult päriselt ka juhtub ja mida sa sel hetkel tegema pead, seal on kindlasti ajakriitilisus, sa pead kõik riskid läbi kaaluma. Aga kindlasti on meil arenguruumi, olgu selleks vee peal alused, õhuvõimekus, lihtsalt puhtalt treeningud," rääkis Aas.

Endise mereväe ülema Jüri Saska sõnul toob praegune juhtum puudujäägid selgelt välja.

"Kui me alustame laevade võimekusest, siis meil ei ole sobivaid aluseid, vähemalt Eesti mereväes, millega sellisel ilmal väljas olla nagu täna. Ilm seab siin kahtlemata piirangud ja need alused, mis täna mereväes on, pole selleks mõeldud," rääkis Saska.

Milliseid aluseid läheks vaja, et merel Eesti kaitsevõimekust tõsta?

"Ma arvan, et 80- kuni 90-meetrised alused. Üks laev ei ole midagi, sest kui üks on katki, siis sul võimekust merel ei ole. Rusikareegel on, et kui sa tahad, et üks laev oleks 24/7 merel, siis peab olema kolm sarnast alust sarnase võimekusega," selgitas Saska.

Teadmine, mida kaitsevõimekuse suurendamiseks vaja läheb, on olemas, edasine on poliitikute otsustada.