Kõlvart: Kadri andis ammu mõista, et talle Keskerakonnas toimuv ei sobi

Kadri Simsoni lahkumine Keskerakonnast ei tule üllatusena, sest ta andis juba ammu mõista, et talle ei sobi ei erakonna juhtkond ega see, mis Keskerakonnas praegu toimub, ütles ERR-ile Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Simson teatas aasta viimasel päeval, et on otsustanud lahkuda Keskerakonnast, mille liige ta on olnud aastast 1995. Põhjuseks tõi ta erakonna juhtide soovi muuta Keskerakond millekski, mis pole Simsonile vastuvõetav.

"Nad püüavad erakonda suunata sellisesse suunda, kus mina tunnen ennast sügavalt ebamugavalt. Ma eelkõige pean silmas euroskeptilist ja ja padukonservatiivset liini," märkis Simson.

Kõlvarti sõnul andis Simson juba mõni aeg tagasi mõista, et ta pole rahul Keskerakonnas toimuvaga.

"Päris ootamatu see uudis ei olnud, kuna Kadri juba ammu andis mõista, et talle ei sobi erakonna juhtkond ja talle ei sobi see, mis Keskerakonnas praegu toimub. Ja see, mida Keskerakond kavatseb teha. Ise ta nendes protsessides osaleda ei soovinud. Ja tema huvi Keskerakonna vastu viimasel ajal ei olnud väga suur. Ainult kriitilised kommentaarid. Seega ta tegelikult juba ammu andis mõista, et kavatseb erakonnast lahkuda," ütles Kõlvart, lisades, et lahkumissoovist oli Simson mõnele erakonnakaaslasele rääkinud juba aasta jagu.

Kuigi Keskerakonnast on viimase aasta ja mõne kuuga ehk ajast, mil Kõlvart valiti erakonna juhiks, lahkunud palju tuntud poliitikuid, ei nõustunud Kõlvart, et tegu oleks kriisiga.

"Mõned poliitikud lahkusid erakonnast. Aga täna meil ei ole mingit kriisi, sest toetus kasvab. Tulevad uued liikmed. Meil on selge arusaam, mida teha ja kuhu me liigume. Ja (Simsoni) otsus ei ole meie jaoks uudis ja siin pole midagi teha. Aga erakond läheb edasi ja areneb edasi," lausus Kõlvart.