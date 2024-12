Kadri Simson lahkub Keskerakonnast

Kadri Simson teatas aasta viimasel päeval, et on on otsustanud lahkuda Keskerakonnast, sest uued juhid on asunud Keskerakond muutma viisil, mis talle võõras. Mõne teise erakonnaga Simson liituda ei kavatse.

Simson teatas, et on otsustanud koos mitme lähima sõbra ja kaasvõitlejaga lahkuda Keskerakonnast.

"Tegemist on otsusega, mis ei tule kerge südamega ega paku mingit rõõmu.

Tänavuse aastanumbri sees on Keskerakonnast lahkunud mitmeid tuntud liikmeid, kellega koos sai erakonda eest veetud, ehitatud ja Eesti poliitikat kujundatud. Uued juhid on asunud Keskerakonda ümber kujundama viisil, mis mulle on võõras," lausus Simson.

Simson lisas, et Keskerakonna liikmete arv on selges languses.

"inimeste lahkumine on ka arusaadav, sest Keskerakonna põhimõtted on muutunud. Räägitakse mingist müstilisest erakonna juurte juurde tagasi liikumisest, kuid see kõlab õõnsalt, kui seda teevad inimesed, kellest nii mõnigi on erakonda tulnud alles hiljaaegu. Need inimesed ei saagi mäletada Keskerakonna pikemat lugu või olemust," lausus Simson.

Simson valiti esmakordselt Keskerakonna juhatuse liikmeks aastal 2000, ta olnud erakonna peasekretär, aseesimees ning juhtinud Pärnumaa piirkonda ja erakonna riigikogu fraktsiooni. Detsembrist 2019 kuni selle aasta novembrini oli ta Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. Keskerakonda kuulus Simson alates 1995. aastast.

"Osa neist kaasteelistest on otsustanud minuga koos erakonnast lahkuda. Nende hulka kuuluvad tublid inimesed Pärnumaalt. Samuti minu meeskonda pikalt kuulunud sõbrad ja töökaaslased, kellega koos olen olnud riigikogus, ministeeriumis ja Euroopa Komisjonis. Me oleme koos panustanud lugematuid tunde Keskerakonna püsimiseks, kuid viimased arengud on meilt võtnud soovi muutunud vaadetega erakonda toetada," ütles Simson.

Simson märkis, et tal ei ole praegu plaanis liituda ühegi Eesti erakonnaga ning samuti ei plaani ta osaleda kohalikel valimistel.

"Siiski usun, et minu aeg Eesti poliitikas ei ole läbi. Küll aga on läbi minu ühine teekond tänase Keskerakonnaga. Mis saab edasi, näitab aeg," lisas ta.

Keskerakonna liikmete arv on praeguse seisuga 2200. Erakonnast on pärast seda, kui 2023. aasta sügisel valiti erakonna esimeheks Mihhail Kõlvart, lahkunud paljud tuntud poliitikud, nende hulgas Jüri Ratas, Tanel Kiik, Jaak Aab, Jaanus Karilaid, Tõnis Mölder.