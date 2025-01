Vangide arv vähenes Eestis aasta jooksul 164 võrra

Nädala alguse seisuga on Eestis kokku 1655 vanglakaristust kandvat inimest, keda on 164 võrra vähem võrreldes eelmise aasta sama ajaga, teatas justiitsministeerium. Aasta-aastalt on vangide arv Eestis vähenenud, mille tulemusel on enam kui pooled vanglakohtadest tühjad.

Justiits- ja digiministeeriumi avalike suhete nõunik Liis Lumiste ütles ERR-ile, et Eestis kannab vanglakaristust 1655 inimest, kellest süüdimõistetuid on 1321 ja vahistatuid 334. Avavanglates kannab neist karistust 205 inimest.

Tallinna vanglas on vanglakohti kokku 1292, millest täidetud on 865 kohta. Kinnises vanglas on kinnipeetavaid 782 ning avavanglas kannab karistust 83 inimest.

Viru vanglas on pooled kohad tühjad – 993 kohast on täidetud 484. Kinnises vanglas kannab karistus 420 vangi ning avavanglas 64.

993 kohaga Tartu vangla sulges suvel ühe eluhoone, mille tõttu on kasutusest väljas ca 300 kambrit ehk 582 kohta. 411 kasutusel olevast kohast on täidetud 296 kohta. Kinnipeetavaid Tartu kinnises vanglas on 242, avavanglas kannab karistust 54 inimest.

Lumiste lisas, et Tartu vanglas on koondamise ja kinnipeetavate ümberpaigutamise tulemusel vanglakohtade arv märgatavalt vähenenud. Ta märkis, et suvel koondati Tartu vanglast 90 ametikohta.

Vangide arv on Eestis aasta-aastalt vähenenud. Kui aastal 2010 kandis Eestis vanglakaristust 3417 inimest, siis 2024. aastal oli vangide arv 1655 ehk enam kui poole väiksem.

Suvel esitas justiitsminister Liisa Pakosta valitsuskabinetile memo hakata Eestis vabaks jäänud vanglakohti välja rentima riikidele, millel oma vanglates ei jätku kohti kõigi kinnipeetavate majutamiseks.