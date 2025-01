Ministeerium kaalub Tartu vangla rentimist Rootsile ja Hollandile

Möödunud aastal vähenes vangide arv Eesti vanglates 164 kinnipeetava võrra. Praegu on vanglates 1655 vangi. Tartus on ligi 1000 kohast täidetud umbes 300.

Vanglateenistuse juhi Rait Kuuse sõnul on aga kinnipeetavate koguarvu kahanemine jätkuv ning kui see arv jõuab alla 1000, siis võiks mõelda vangide Tallinna vanglasse koondamisele. Praeguse trendi jätkudes juhtuks see nelja aasta pärast.

Pikalt on arutatud ka vanglate teistele riikidele väljarentimist. Võimalikud Hollandi ja Rootsi kinnipeetavad paigutataks Tartu vanglasse.

"Me oleme vaadanud seda, kus on kõige paremini võimalik sellist vangistust korraldada ja täna Tartu vangla on meil suuresti nii-öelda vaba selliseks tehinguks," ütles Kuuse.

Rentimisest kindlas kõneviisis ei räägita, kuid see aitaks alles hoida vanglad ja kokku hoida kuludelt. Tartu vangla pooled pinnad on praegu konserveeritud ja sellega on kulud langenud 33 protsenti.

Justiitsministeeriumi analüüs vanglate rentimise üksikasjade osas valmib märtsiks.

Tühjad vanglad on aga riigile kulu. Rentimisotsus võib aga nõuda lisainvesteeringuid.

"See jällegi oleneb sellest, missugust infrastruktuuri see teine riik tahab ja mis tegevusi siin tahetakse teha pärast seda võimalikku otsust, mille valitsus peaks vastu võtma. Koostatakse kokkulepe ja kokkuleppest kas siis on vaja midagi ümber ehitada või ei ole vaja ehitada," selgitas Tartu vangla juht Kalle Meho.

Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta ütles, et vanglaid ei saa kulude vähendamiseks sulgeda, kuna neid võib vaja minna sõjavangide kinnipidamiseks. Kuuse sõnul on nende roll vangidega tegeleda ka sõja ajal, sealhulgas sõjavangidega, kuid selline võimekus hetkel puudub.

"See oleks meile uus ülesanne, kui me peaksime sellist ülesannet täita võtma. Sellel aastal justiitsministeerium koos kaitseministeeriumiga analüüsib, kuidas ja kas võiks vanglateenistus seda ülesannet täita. Me näeme praegu Ukraina kogemusest, et selline sõjavangide kinnipidamise ülesanne nende vanglateenistusele tuli. Hetkel on see pigem ideefaasis, ma ei ütleks, et me täna oleme kohe valmis peale hakkama. Küll aga seda öeldes, oleme me käinud Ukraina vanglateenistuse kogemusega tutvumas ja mingi ettekujutus meil on," rääkis Kuuse.

Kui möödunud aastal koondas Tartu vangla 90 vanglatöötajat, siis võimalikud uued kohustused võõrvangide näol eeldaksid vanglateenistuse personali suurenemist paari-kolmesaja töötaja võrra. Selgus saabub aga siis, kui justiitsministeeriumi analüüs valmib.