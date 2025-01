Ilm läheb külmemaks

Neljapäeva öösel sajab vihma ja lörtsi, põhja poolt alates läheb sadu üle lumeks. Sajuhood on kohati tugevad ja nähtavus neis halb. Tuul puhub Põhja-Eestis põhjakaarest ja ulatub iiliti 13 meetrini sekundis, lõuna pool edelast iiliti 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -3 kraadini ja teed muutuvad libedaks, üksnes Lõuna-Eestis on temperatuur veel kuni 3 pügalat plusspoolel.

Hommik on pilvine. Kohati sajab lund ja lörtsi. Tuul on tasasem, puhub põhjakaarest iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on kuni -4 kraadi, vaid rannikul ja lõunapiiri lähedal on 0 kraadi ümber.

Päeval on kergeid lumehooge maa lääne- ja lõunaosas. Tuul puhub põhjast ja loodest, pärastlõunal läänest ja ulatub rannikul iiliti 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist -3, saartel ja läänerannikul kuni +3 kraadini.

Edasi kulgeb ilm talvisel rajal. Termomeetrinäidud jäävad miinuspoolele. Öösiti võib sisemaal veidi alla -10 piirigi langeda. Päevad on pisut leebemad ehk -4 ja -5 kraadi ümber. Tihedamat lund lisandub reedel ja ööl vastu laupäeva.

Pühapäev võib ka lumevaipa kergitada ja suurem on tõenäosus Eesti lõunatiivas.