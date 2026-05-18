Teisipäeval on ilm soe, kuid äikseline

Meie ilma kujundab madalrõhkkond, mis liigub üle Baltimaade loode suunas ja jõuab hommikuks Liivi lahe ümbrusesse. Ühes tsükloniga saabub Eestisse niiske ja soe õhk, ühtlasi ka äikeseoht! Äikesepilved koonduvad lõuna poolt Lääne- ja Põhja-Eesti kohale, Päeval jätkab pööris edasist teekonda Soome suunas. Ennelõuna on veidi rahulikum, pärastlõunal areneb taas mitmel pool äikesepilvi.

Öö tuleb Eestis mitmel hoovihma ja äikesega, sadu on kohati intensiivne, võimalik on rahe. Puhub põhjakaare, mandril ja saarte läänerannikul idakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 8 kuni 15 kraadi.

Hommikul on vihmahooge kohati, Eesti loodeservas võib veel äikest olla. Puhub ida- ja kirdetuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 13 kuni 17, rannikul kohati kuni 9 kraadi.

Ennelõunal on vihmahooge ja äikest kohati, pärastlõunal mitmel pool. Siis on sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde ja ulatub 2-8, puhanguti 12 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on mandril 19 kuni 25, Ida-Eestis kuni 28 kraadi, saartel 12 kuni 18, tuulele avatud rannikul kuni 10 kraadi

Kolmapäeval sajab kohati hoovihma, päeval võib idas ka äikest olla. Öösel on sooja 7 kuni 13, päeval 17 kuni 23, meretuulega rannikul kuni 12 kraadi. Neljapäeval on vihmahooge kohati mandril, päeval võimalik, et koos äikesega. Öösel on sooja 5 kuni 15 kraadi, päeval 16 kuni 22, rannikul kuni 13 kraadi. Reedel on sajuhooge mitmel pool, õhk jaheneb veidi, laupäeval on sadu vähe ja päeval sooja rohkem.