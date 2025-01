Tesla müük langes esimest korda viimase aastakümne jooksul

USA autotootja Tesla avaldas 2024. aasta müügitulemused ning firma müük jäi alla analüütikute ootustele. Maailma väärtuslikuma autofirma müük langes esimest korda viimase aastakümne jooksul ning see lükkas ettevõtte aktsia punasesse.

Tesla 2024. aasta neljanda kvartali soodusmüük ei suutnud müüki piisavalt ergutada ning firma ei suutnud eelmise aasta tulemusi ületada. Tesla tarnis eelmisel aastal 1,79 miljonit sõidukit ning müük vähenes aastaga ühe protsendi võrra, vahendas The Wall Street Journal.

Tesla aktsia kukkus neljapäeval kuus protsenti. Konkurents elektrisõidukite sektoris on kasvanud, turule on sisenenud Hiina tootjad. Hiina BYD teatas, et firma müük kasvas eelmisel aastal 12 protsenti ning ettevõte tarnis 1,76 miljonit sõidukit.

Tesla aktsia käsi käis siiski eelmisel aastal hästi, aktsia hüppas järsult pärast USA presidendivalimisi. Firma vaatab oma suuromaniku Elon Muski juhtimisel üha rohkem robotite ja tehisintellekti poole.

Musk on ka vabariiklaste partei suurrahastaja ning USA järgmise presidendi Donald Trumpi liitlane. Musk ise pöörab üha rohkem tähelepanu poliitikale ning hakkab juhtima valitsuse tõhususe ametkonda.

Investorid eeldavad nüüd, et järgmine USA administratsioon leevendab regulatsioone ja Muskil on siis äri ajamiseks vabamad käed.