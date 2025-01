Trumpi hotelli ees auto õhkinud eriüksuslane: olgu see äratuskell

Las Vegases USA tulevasele presidendile Donald Trumpile kuuluva hotelli ees aasta esimesel päeval Tesla Cybertruckis plahvatuse korraldanud ja vahetult enne seda end maha lasknud juht oli kõrgelt hinnatud USA armee eriüksuslane, kes jättis endast maha sõnumi, et tema teo näol oli tegemist äratuskellaga ameeriklastele, kes hakkaksid nägema riigi vigu, ütlesid uurijad reedel.

Colorado osariigist Colorado Springsist pärit 37-aastane Matthew Livelsberger oli kõrgelt hinnatud eriüksuse rohelised baretid liige. Mees jättis endast mobiiltelefoni maha märkmed, mille kohaselt vajas ta oma meele puhastamist kaotatud vendade pärast ning oma koorma kergendamiseks nende elude eest, mida ta oli endale võtnud.

Livelsberger teenis USA armees alates 2006. aastast ning käis kahel korral missioonil Afganistanis.

"Tegemist ei olnud terrorirünnakuga, see oli äratuskell. Ameeriklased pööravad tähelepanu vaid vaatemängule ja vägivallale. Mis oleks parim viis mu mõtet edasi anda kui korraldada etteaste ilutulestiku ja lõhkeainega," kirjutas Livelsberger ühes kirjas, mille võimud leidsid ja avaldasid reedel.

Plahvatus tekitas kergeid vigastusi seitsmele inimesele, ent sisuliselt ei kahjustanud Trump International Hoteli hoonet.

Võimude kinnituse kohaselt tegutses Livelsberger üksinda.

Livelsbergerist maha jäetud kirjades puudutas mees tervet rida teemasid, sealhulgas rääkis ta oma poliitilistest tähelepanekutest, sotsiaalsetest probleemidest ning nii siseriiklikest kui rahvusvahelistest küsimustest, muuhulgas ka sõjast Ukrainas.

Ühes oma kirjas ütles ta, et USA on surmavalt haige ning liigub täieliku kokkuvarisemise suunas.

Tesla insenerid aitasid samal ajal uurijatel koguda Cybertruckist andmeid, muu hulgas Livelsbergeri teekonna kohta, mis sai alguse Coloradost ning mis viis teda enne Las Vegasesse jõudmist veel läbi New Mexico ja Arizona osariigi, ütles abišerif Dori Koren.

Uurijad püüavad jätkuvalt välja selgitada, kas Livelsbergeril oli Tesla auto õhkimisega presidendiks valitud vabariiklase nime kandva hoone ees ka mõni konkreetsem poliitline eesmärk.

Nimelt paneb uurijaid kukalt kratsima tõik, et Livelsbergeril ei olnud pahasoovlikkust Donald Trumpi vastu, ütlesid korrakaitsjad. Ühes oma märkmetest ütles ta, et riik peab koonduma Trumpi ja Tesla miljardärist juhi Elon Muski ümber. Muskist on saanud viimasel ajal Trumpi üks lähikondseid.

Ei Musk ega Trump viibinud kolmapäeval, mil plahvatus aset leidis, Las Vegases. Mõlemad mehed olid Trumpi vana-aasta õhtu peol tema Florida osariigis asuvas residentsis.

"Kuigi antud juhtum on avalikum ja sensatsioonilisem kui tavapäraselt, siis lõppude lõpuks näib tegu olevat traagilise enesetapujuhtumiga, millega oli seotud kõrgelt autasustatud lahingsõdur, kes kannatas PTSD (traumajärgne stressihäire - BNS) ja teiste probleemide all," ütles reedel Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) eriagent Spencer Evans, kes juhib Las Vegase juhtumi uurimist.

Livelsberger suri enda tekitatud kuulihaava tagajärjel pähe. Uurijad ei ole veel täpselt selgitanud, kuidas Livelsberger end Cybertruckis maha lasi, samal ajal ilutulestikku ja matkapliitides kasutatavat vedelkütust süüdates, mis põhjustas plahvatuse.

Söestunud asjade hulgas autos leidsid uurijad Livelsbergeri jalge juurest käsitulirelva, veel ühe tulirelva, ilutulestikku, passi, sõjaväelise isikutunnistuse, krediitkaardid, iPhone'i telefoni ja nutikella. Võimude sõnul olid mõlemad käsitulirelvad ostetud seaduslikult.

Viimastel aastatel suhtles Livelsberger usalduslikult oma endise pruudi Alicia Arrittiga (39), kes teenis armees õena. Ta oli naisele rääkinud, kuidas teda vaevavad tugevad valud ning kurnatus. Arritt pani selle traumaatilise ajuvigastuse arvele.

"Mu elu on olnud viimasel aastal isiklik põrgu," ütles Livelsberger Arrittile saadetud tekstsõnumites, mida naine uudisteagentuuriga The Associated Press jagas, nende kohtamise alguses, 2018. aastal.

Rohelised baretid on parima väljaõppe saanud USA armee eriüksus, mis tegeleb peamiselt sissisõja ja tavatute lahingupidamise viisidega.

Livelsberger teenis armee kohaselt ka missioonidel, mis viisid teda Ukrainasse, Tadžikistani, Gruusiasse ja Kongosse. Viimati naasis Livelsberger ülesande täitmiselt Saksamaal ning oli surma ajal ametlikul puhkusel.

Tema autasude hulka kuulub viis pronkstähte, nende seas üks vapruse eest lahingolukorras, lisaks lahingu jalaväe märk ning armee tunnustusmedal vapruse eest.