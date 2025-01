Trumpile kuuluva hotelli ees õhiti Muski firmas toodetud auto

Las Vegase politsei ja Clarki maakonna tuletõrjeosakonna ametnikud ütlesid pressikonverentsil, et sõidukis hukkus inimene. "Veel seitse läheduses viibinud inimest said kergemaid vigastusi ja viidi ravile haiglasse," seisis politsei teadaandes.

Maakonnavõimude pressiesindaja kinnitas avalduses, et põlengust majutusasutuse Trump International Hotel juures teatati kell 8.40 hommikul.

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) Las Vegase osakonna eriagendi kohusetäitja Jeremy Schwartzi sõnul töötab FBI selle nimel, et teha kindlaks, kas juhtum oli terroriakt. Schwartz märkis, et FBI hinnangul oli tegemist üksikjuhtumiga ja avalikkusele enam ohtu ei ole.

"Ma tean, et teil on palju küsimusi. Aga meil pole veel palju vastuseid," tunnistas ta kolmapäeval antud pressikonverentsil.

Las Vegase šerif Kevin McMahill ütles pressikonverentsil, et sõiduk renditi Colorados ja jõudis Las Vegasesse kolmapäeva hommikul kell 7.30. Umbes tund hiljem, pärast edasi-tagasi sõitmist mööda Las Vegas Boulevardi, liikus veok Trump International Hoteli ette ja plahvatas.

A Tesla Cybertruck has exploded outside of the Trump Hotel on the Las Vegas Strip, resulting in the Death of the Driver and Injuries to at least 7 Bystanders, the Lobby of the Hotel suffered only Minor Damage. Police are investigating the Incident, to determine if it was caused… pic.twitter.com/RScGu7qVl4 — OSINTdefender (@sentdefender) January 1, 2025

Sotsiaalmeedias jagatud videost on näha, kuidas auto oli suitsu mattunud, kui seda kustutati.

Politsei poolt pressikonverentsil jagatud videol on näha söestunud kanistreid ja ilutulestikurakettide torusid tugevalt põlenud veoki kastis.

Politsei esindaja ütles, et nad teavad, kes veoki rentis, kuid ametivõimud ei ole valmis nime avaldama, kuna töötavad sõidukis viibiva isiku tuvastamiseks.

"Asjaolu, et tegemist oli Cybertruckiga, piiras tõesti kahjustuste ulatust hotellile, sest suurem osa plahvatusest läks veokist üles ja välja," ütles McMahill. Ta märkis, et plahvatuse käigus jäid terveks isegi hotelli klaasist välisuksed.

"Ma pean tänama konkreetselt Elon Muski," lisas ta, märkides, et Musk andis võimudele lisateavet, sealhulgas videod Tesla laadimisjaamadest, et aidata neid juhi leidmisel.

Uurimisega kursis oleva korrakaitsja sõnul renditi sõiduk autorendifirma Turo kaudu. McMahill ütles, et kokkusattumusena oli ka New Orleansis rahva sekka sõitnud veok renditud Turo kaudu.

Ettevõtte esindaja ütles uudistekanalile CNN, et on vapustatud New Orleansis ja Las Vegases toime pandud vägivallast ning kinnitas, et ettevõte teeb aktiivset koostööd õiguskaitseorganitega.

"Me ei usu, et ei Las Vegase ega New Orleansi rünnakutes osalenud auto rentijal oleks olnud kuritegelik taust, mis oleks teinud nad julgeolekuohuks," ütles Turo pressiesindaja. "Oleme jätkuvalt pühendunud kõrgeimate riskijuhtimise standardite säilitamisele tänu meie maailmatasemel usaldus- ja ohutustehnoloogiatele ning meeskondadele, kuhu kuuluvad kogenud endised õiguskaitsespetsialistid."

Ametivõimud ei ole praegu tuvastanud seost kahe juhtumi vahel, märkis CNN.

Nevada kuberner Joe Lombardo kirjutas sotsiaalmeediavõrgustikus X, et tema büroo teeb koostööd uurijatega ja tagab, et neil oleks olemas kõik vajalikud ressursid.

Ka Musk kirjutas X-is, et Tesla uurib asja. "Meile on nüüd kinnitatud, et plahvatuse põhjustas väga võimas ilutulestik ja/või renditud Cybertrucki kastis olnud pomm ning see ei ole sõiduki endaga seotud," kirjutas Musk.

"Kurjad sõrmed valisid vale sõiduki," lisas Musk, märkides, et Cybertruck suunas plahvatuse ülespoole ja aitas selle tagajärgi vähendada. "Isegi fuajee klaasuksed ei läinud katki."

McMahill ütles ajakirjanikele, et intsidendi uurimine jätkub ja tema meeskond on teadlik New Orleansi rünnakust, milles hukkus vähemalt kümme ja sai vigastada kümneid inimesi.

Šerifi sõnul kontrollivad nad seetõttu kogukonna ohutuse tagamiseks praegu ka teiseseid seadmeid, kuid praegu ei paista täiendavat ohtu olevat.

"Kuid ilmselgelt Cybertruck, Trumpi hotell – meil on palju küsimusi, millele peame edasi liikudes vastama," märkis ta.

Presidendi poeg Eric Trump, kes on tema hotellide tegevjuht, kiitis sotsiaalmeedias tuletõrjujaid ja kohalikke õiguskaitseorganeid kiire reageerimise ja professionaalsuse eest.

USA president Joe Biden ütles kolmapäeval, et võimud uurivad mistahes võimalikku seost New Orleansi terrorirünnaku ja Las Vegases Trumpi hotelli ees toimunud plahvatuse vahel.

"Õiguskaitseorganid uurivad Tesla sõiduki plahvatust, sealhulgas ka seda, kas sellel on võimalik seos New Orleansi terrorirünnakuga," kinnitas Biden ajakirjanikele. "Siiani pole selle tulemuse kohta midagi teatada," lisas president.

Elektriautosid tootvast ettevõttest Tesla kuulub Muskile praegu umbes viiendik. Trump määras Muski oma administratsiooniväliseks nõunikuks juhtima bürokraatia vähendamist USA valitsusstruktuurides.

Trump astub ametisse 20. jaanuaril.