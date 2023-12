Tesla alustas põneva välimusega Cybertruck elektrisõidukite tarnimist

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA autotootja Tesla alustas Cybertruck elektrisõidukite tarnimist ning futuristliku välimusega pikapi odavaim versioon maksab ligi 60 000 dollarit.

Cybertruck on viimase kolme aasta jooksul esimene uus Tesla sõiduk. Kallim versioon hakkab maksma umbes 100 000 dollarit. Algupäraselt pidid ulmelised neljarattalised ilmuma poodidesse juba 2021. aastal, kuid tootmisprobleemide tõttu lükkas firma sõidukite tarnimise edasi.

"Ma arvan, et see on meie parim toode, ma arvan, et see on teedel kõige ainulaadsem asi ja lõpuks näeb tulevik välja nagu tulevik," rääkis Tesla suuromanik Elon Musk.

Tesla tahab Cybertruck sõidukitega siseneda pikapiturule, kus praegu domineerivad traditsioonilised autotootjad, vahendas Financial Times.

Cybertruckil on roostevabast terasest kere ja soomustatud klaasid. Sõidukisse mahub kuni kuus täiskasvanud inimest. Tavaline versioon suudab kiirendada nullist 100-kilomeetrini tunnis umbes 6,5 sekundiga ning maksimaalne tippkiirus on 180 km/h.