ERR USA-s: Kapitooliumi mässulised loodavad Trumpilt armu saada

Esmaspäeval möödub neli aastat USA Kapitooliumi ründamisest ehk päevast, mil Donald Trumpi toetajad tungisid kongressi, et takistada Joe Bideni valimisvõidu kinnitamist. Sajad protestijad on tänaseni trellide taga, kuid tulevane president on lubanud neile armu anda.

Igal õhtul kell pool kaheksa koguneb ligi kümmekond meeleavaldajat Washingtoni vangla ette, et avaldada toetust Kapitooliumi rünnakus osalenutele.

Kui neli aastat tagasi käis vangla ees igapäevaselt sadu toetajaid, siis praegu on külma ilma kiuste jäänud alles kõige vapramad.

"Oleme siin nii täna kui ka viimased peaaegu 890 päeva, et anda hääl neile, kes sel päeval surid ja anda hääl neile, kes on kinni peetud," rääkis Nicole. "Olen siin suurem osa õhtuid. Olen pärit Texasest, kuid kolisin siia elama. Käin kodus iga kolme või nelja kuu tagant, et lapsi külastada."

Vangla juures käivad toetust näitamas ka need, kes veel mõni aeg tagasi olid ise teisel pool okastraati.

"Ma lihtsalt väljendan toetust inimestele kes seal sees on ja ka inimestele, kes siin väljas on, kes mind toetasid, kui ise kinni olin. Olin kinni umbes kolm aastat ja selle aja jooksul kaheteistkümnes erinevas asutuses," ütles Brandon.

Kapitooliumi rahutuste käigus hukkus viis inimest, süüdistus on esitatud ligi 1500 meeleavaldajale, seda peamiselt hoonesse ebaseaduslikult sisenemise ja vastupanu osutamise eest.

"Olin 6. jaanuaril 2021 siin kohal," lausus Edward. "Ülestõusu ei toimunud, meie president rääkis ja me kasutasime oma põhiseaduslikke õigusi valimiste vaidlustamiseks. Valimised, mis olid algusest peale kahtlased."

"Tundsin, et seal võib-olla 50-50 võimalus, et valimisi võltsiti. Ma polnud kindel, aga ma tahtsin, et seda uuritaks," märkis Brandon.

Nicole ütles, et tema abikaasa viidi ära varahommikusel haarangul 16. jaanuaril 2021. aastal ja et sellest ajast saati on teda kinni peetud.

Valgesse Majja naasev Donald Trump on aga lubanud, et annab oma uue ametiaja esimestel päevadel Kapitooliumi mässulistele armu.

"Kohe kindlasti ta teeb seda, me usume tema lubadustesse," lausus Susan. "Ta teeb seda, me usume, et ta teeb selle nüüd ära."

Esmaspäeval kinnitatakse USA kongressis Donald Trumpi valimisvõit. Nelja aasta taguste sündmuste tõttu on pealinnas karmistatud turvameetmeid.