CNN: Vance võib 2028. aasta presidendivalimistelt kõrvale jääda

Allikad ütlesid telekanalile CNN, et vabariiklased kaotasid vahevalimised ning asepresident JD Vance ei pruugigi 2028. aastal presidendiks kandideerida. Allikate teatel pole Vance veel lõplikku otsust langetanud.

Kuigi Vance pole kandideerimise osas veel otsust langetanud, suurendavad allikate teatel tema kõhklusi vabariiklaste ränk valimiskaotus, MAGA-liikumise sisemised pinged ning Iraani sõda.

"Ma ei oleks üllatunud ühegi otsuse üle, mille ta teeb. Ta on alles 42-aastane. Ta on piisavalt noor, et vajadusel naasta, kui praegune olukord edu saavutamist ei võimalda. Võib-olla lihtsalt pole veel tema aeg," ütles üks allikas telekanalile CNN.

Vahetult pärast vahevalimisi kirjutas Vance sotsiaalmeediasse pika postituse ning ütles, et vabariiklastele sai vahevalimistel saatuslikuks Iraani sõda. Allikate sõnul ärritas see postitus ka president Donald Trumpi.

Avalikkuse usaldus Valge Maja vastu väheneb ning pole sugugi selge, kas vabariiklastel on 2028. aasta valimistel reaalne võimalus võita.

"Küsimus pole selles, kas JD suudab seda teha. Küsimus on: kui sõda Iraaniga ikka veel kestab, kas siis üldse mõni vabariiklane suudab seda teha? Kui nad sõda Iraaniga ei lõpeta, pole ühelgi vabariiklasel 2028. aastal šanssi," ütles üks Vance'i liitlane

Vance'i liitlaste hinnangul võib ta olla üks väheseid vabariiklasi, kes suudab MAGA-liikumise eri leerid taas ühendada. Samuti on nad veendunud, et ta suudaks vabariiklaste eelvalimisi domineerida.

USA mõjukas konservatiivne poliitaktivist Terry Schilling leiab, et Vance peaks 2028. aasta presidendivalimistel kandideerima.

"Ta on sisuliselt valmis asuma väejuhi rolli, samal ajal kui me liigume vastu ühele suurimatest lahingutest. Oleksin üllatunud, kui ta ei kandideeri," ütles Schilling.

Vance'i võimalikku kandidatuuri mõjutab ka kasvav konkurents vabariiklaste seas. Lisaks ei ole Trump veel lubanud, et toetab Vance'i kandidatuuri.