X!

CNN: Vance võib 2028. aasta presidendivalimistelt kõrvale jääda

Välismaa
USA asepresident JD Vance
USA asepresident JD Vance Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Matt Rourke
Välismaa

Allikad ütlesid telekanalile CNN, et vabariiklased kaotasid vahevalimised ning asepresident JD Vance ei pruugigi 2028. aastal presidendiks kandideerida. Allikate teatel pole Vance veel lõplikku otsust langetanud.

Kuigi Vance pole kandideerimise osas veel otsust langetanud, suurendavad allikate teatel tema kõhklusi vabariiklaste ränk valimiskaotus, MAGA-liikumise sisemised pinged ning Iraani sõda.

"Ma ei oleks üllatunud ühegi otsuse üle, mille ta teeb. Ta on alles 42-aastane. Ta on piisavalt noor, et vajadusel naasta, kui praegune olukord edu saavutamist ei võimalda. Võib-olla lihtsalt pole veel tema aeg," ütles üks allikas telekanalile CNN.  

Vahetult pärast vahevalimisi kirjutas Vance sotsiaalmeediasse pika postituse ning ütles, et vabariiklastele sai vahevalimistel saatuslikuks Iraani sõda. Allikate sõnul ärritas see postitus ka president Donald Trumpi.

Avalikkuse usaldus Valge Maja vastu väheneb ning pole sugugi selge, kas vabariiklastel on 2028. aasta valimistel reaalne võimalus võita.

"Küsimus pole selles, kas JD suudab seda teha. Küsimus on: kui sõda Iraaniga ikka veel kestab, kas siis üldse mõni vabariiklane suudab seda teha? Kui nad sõda Iraaniga ei lõpeta, pole ühelgi vabariiklasel 2028. aastal šanssi," ütles üks Vance'i liitlane

Vance'i liitlaste hinnangul võib ta olla üks väheseid vabariiklasi, kes suudab MAGA-liikumise eri leerid taas ühendada. Samuti on nad veendunud, et ta suudaks vabariiklaste eelvalimisi domineerida. 

USA mõjukas konservatiivne poliitaktivist Terry Schilling leiab, et Vance peaks 2028. aasta presidendivalimistel kandideerima. 

"Ta on sisuliselt valmis asuma väejuhi rolli, samal ajal kui me liigume vastu ühele suurimatest lahingutest. Oleksin üllatunud, kui ta ei kandideeri," ütles Schilling.

Vance'i võimalikku kandidatuuri mõjutab ka kasvav konkurents vabariiklaste seas. Lisaks ei ole Trump veel lubanud, et toetab Vance'i kandidatuuri.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CNN

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:51

Naiste saalijalgpallikoondis koguneb esimeseks treeninglaagriks

17:50

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu riigikaitsekohtu loomiseks

17:41

Ukraina tabas sõja ühe suurima droonirünnakuga Venemaa olulisi naftakäitisi Uuendatud

17:30

Põllumehed soovivad täiendavat välismaist tööjõudu

17:25

Boldy kübaratrikk aitas Wildi järjekordse võiduni

17:17

Microsofti teenuste katkestus häirib Outlooki ja Teamsi kasutamist üle maailma Uuendatud

17:13

Oliver Kullamäe koduülikool sai napi kaotuse

17:12

CNN: Vance võib 2028. aasta presidendivalimistelt kõrvale jääda

17:10

Neli Eesti suusatajat jõudis Olosel sprindis veerandfinaali Uuendatud

16:50

Režissöör Pavel Talankin: inimesed tuleb propaganda juurest ükshaaval minema juhtida

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

12:49

Bild: Venemaa nõudmised puudutavad otse ka Balti riike ja Soomet

12.11

Eesti esindaja NATO-s Kristjan Prikk: Euroopas on toimunud mentaalne muutus

17:17

Microsofti teenuste katkestus häirib Outlooki ja Teamsi kasutamist üle maailma Uuendatud

17:41

Ukraina tabas sõja ühe suurima droonirünnakuga Venemaa olulisi naftakäitisi Uuendatud

12.11

Mercedes peatab kõik investeeringud Saksa tehastesse

12.11

USA saadikud said Moskvas Putinilt taas vana sõnumi

12.11

Riigikogu kantselei uue juhi kandidaadi nime väljaütlemine tekitas tüli

12.11

Kolm suurriiki tahavad Venemaaga Euroopa nimel ise rääkida

12.11

Florida rannikul saadeti merepõhja legendaarne ookeanilaev

12.11

Trumpi sõnul peaks Vance keskenduma USA siseprobleemidele

ilmateade

SPORT

17:51

Naiste saalijalgpallikoondis koguneb esimeseks treeninglaagriks

17:25

Boldy kübaratrikk aitas Wildi järjekordse võiduni

17:13

Oliver Kullamäe koduülikool sai napi kaotuse

17:10

Neli Eesti suusatajat jõudis Olosel sprindis veerandfinaali Uuendatud

loe: kultuur

16:50

Režissöör Pavel Talankin: inimesed tuleb propaganda juurest ükshaaval minema juhtida

16:26

Uue muusika reede: Villemdrillem, The Weeknd, Mart Avi, 2hollis jpt

15:55

Saale Fischer: klavessiinil on teine tulemine

15:18

PÖFF-i päevik | Mitme aasta räägituma filmi eest tuleb pigem hoiatada kui neid soovitada

loe: eeter

16:00

Galerii: "Suur muusikamäng" paneb külalised tantsima

15:05

Mikk Saar: kaua aega kartsin üksinda kitarriga laval esineda

12:34

Võimatu teatrinuku leiutaja: mind inspireeris segadus koolilaual

11:54

Anna Levin: aitame väsinud vanemal lapsemeelsemaks jääda

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (13.11.2026 15:00:00)

14:40

Hiinlaste lennuliiklus läbi Eesti õhuruumi kasvas märgatavalt

14:35

Inimesed käivad järjest rohkem raamatukogus

12:30

Raadiouudised (13.11.2026 12:00:00)

11:20

Sel aastal on Eesti kodakondsuse saanud üle 200 endise Vene kodaniku

11:10

Viljandi vald soovib rajada gaasielektrijaama

09:25

Raadiouudised (13.11.2026 09:00:00)

12.11

Majandusministeerium küsib EISA-lt huvide konflikti tõttu tagasi 1,3 miljonit eurot

12.11

Eesti filmid võivad jõuda Venemaale kohalike filmitootjate teadmata

12.11

Saaremaa lubaks ehitada mitmetele rannaaladele, keskkonnaamet selles kindel ei ole

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo