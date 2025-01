Võrumaa suusakeskused olid sel nädalavahetusel rahvast täis

Talvel Haanjas tavaliselt lumepuuduse üle ei kurdeta, kuid sellel hooajal on pidanud suusakeskuse rajameistrid palju vaeva nägema, et ka nädalavahetusel, mil suusatajaid on palju, oleks rajad korralikult ette valmistatud.

"Sellist tuska tekitab see, et meist see suur lumepilv läks mööda, kui teised Eesti linnad ja vallad said korralikult lund rookida, siis meil tuli selle lumepilvega ainult 4-5 sentimeetrit ja seda rohkem me oleme siin rajameister Timo Paloga vaeva näinud, et suusarajad head hoida ja korras hoida, kunstlund teinud siin ööd ja päevad läbi, et rahval oleks hea suusatada," rääkis Haanja puhke- ja spordikeskuse juht Anti Saarepuu.

Suusatajad olid rajameistrite tööga rahul.

"Rajad on Haanja kohta väga korralikud, olemasolevast lumest on maksimum võetud ja sõidan tavaliselt tund aega - esimesed korrad, rohkem ei jaksa lihtsalt," ütles suusataja Jaano.

"Täna sai tehtud natuke alla kahe tunni aja järgi ehk siis viis ja pool ringi ning rajad on täiesti rahuldavad kuigi lund, ma sain aru, on oluliselt vähem kui Lääne Eestis," sõnas suusataja Ahto.

Talvised ilmad ja koolivaheaja lõpp tõi hulga nii noori kui ka vanemaid mäesuusatajaid ka Kütioru nõlvadele,

"Tänavune hooaeg on olnud natuke keerulisem kuna külmakraade ei ole nii palju olnud kui võiks, siis lumekahurite tootlikus on väiksem ja see võtab pisut kauem aega, et kõik nõlvad ära toota siis piisava lumekihi alla, hetkel on meil kolm nõlva, kus saab sõita, aga Kütiorus on seitse nõlva, nii et läheb vee aega, aga teeme selle nimel, et kõik teised nõlvad saaksid avatud," rääkis Kütioru keskuse tegevjuht Siim Padar.