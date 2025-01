Adavere uisurada meelitab nii uisusõpru kui ka tulevasi talente

Pimeduse saabudes algas Adavere uisurajal tohtutu sagimine – saabusid Väino Treimani treeningrühma õpilased.

"Kirjas on üle 30, aga tõsiseid tegijaid on kusagil 15. Osad on lihtsalt sellised – täna käin, homme ei käi," rääkis Treiman oma õpilastest.

"Kui sa oled Adaveres, siis sul on siin eeskujud. Ja ega meil siin Adaveres muid trenne ei olegi kui kiiruiustmine," vastas Treiman küsimusele, mis teeb ühest lapsest kiiruisutaja.

Teisipäeval oli jääl ka neljandat aastat uisutrennis käiv Eliise Kulp koos isa Märdiga. Kui tütar unistab olümpiamängudest, siis isa aitab nii oma tütre kui ka treeneri unistusi täita.

"Mu ema ütles mulle, et kas sa tahaksid täna minna kiiruisutrenni proovima. Ma ütlesin jaa ja siis mulle hakkas see meeldima," meenutas Eliise.

"Ma usun, et rahaline toetus alati ei ole kõige tähtsam, vaid tähtis on olla kohal. Ja samamoodi ka vahel piisab heast sõnast ja julgustusest, et anda mõnele inimesele tõuge, et asju edasi teha elus," rääkis Märt.

Kirke Kossi nimel on aga mullune maailma kiirem tulemus 500 meetri distantsil U8 vanuseklassis.

"Ma tahan treeneriks saada ja ma lähen olümpiale," rääkis Kirke tulevikuplaanidest.

Treener Väino Treimanit tüdruk kiidab. "Sellepärast, et ta on Marten Liivi ja Saskia Alusalu olümpiale saatnud. Ja ta on väga tubli ka."

Adavere kiiruisutreener Väino Treiman pälvis 2023. aastal riikliku spordi elutööpreemia, kuid ka möödunud aastalõpp oli erakordne, sest Eesti Olümpiakomitee omistas talle eriauhinna "Eestimaa Spordihing 2024". Eestvedamisvõime ja põhimõttekindlusega on Väino Treiman olnud eeskujuks väga paljudele inimestele nii spordis kui ka kogu ühiskonnas.