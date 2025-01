Politico: Kallas ja Euroopa välisministrid plaanivad Trumpiga kohtumist

Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot, Saksamaa välisminister Annalena Baerbock, Poola välisminister Radosław Sikorski ja EL-i välisasjade esindaja Kaja Kallas kavandavad ühisreisi Washingtoni vahetult pärast Trumpi ametisseastumist 20. jaanuaril, ütlesid kolm EL-i diplomaati Politicole.

Reisi eesmärk on näidata Euroopa ühtsust, lisas üks diplomaatidest.

EL-i liidrid on väljendanud valmisolekut Trumpi administratsiooniga koostöö tegemiseks, kuid jälgivad pingsalt tulevase presidendi ähvardusi kaubandustariifide ning Gröönimaa annekteerimise kohta. Gröönimaa on Taani Kuningriigi autonoomne territoorium ning Taani on NATO liige, lisas väljaanne.

Reis on alles planeerimisjärgus ja kuupäeva pole veel paika pandud.