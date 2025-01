Eelnõu võimaldab lõpetada Moskvale alluva õigeusu kiriku tegevuse Eestis

Oktoobris tegi siseminister Lauri Läänemets valitsusele ettepaneku seadusemuudatuseks, mille järgi Eestis ei tohiks tegutseda kirik või kogudus, mis on seotud sõjalist agressiooni toetava organisatsiooniga. Siseministri sõnul on Venemaa ja Kremli jaoks kõige suurem mõjutööriist Eestis neile alluv Moskva patriarhaadi õigeusukirik.

"Kuna nad omavad seal väga suurt mõju inimeste paika panemisele, otsuste kinnitamisele ja seda tehakse otse Moskvast, siis see mõju tuleb ära lõpetada. See on see põhiprobleem. See on ka viis, kuidas Venemaa oma eesmärke ellu viib kasutades usuorganisatsioone ära," sõnas Läänemets.

"Me oleme seda paljudes riikides näinud ja ma võin öelda, et ei ole vähimatki kahtlust, et seda on tehtud Eestis ja kavatsetakse tulevikus ka teha," lisas Läänemets.

Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Vadim Belobrovtsev ütles, et pole ministrilt kuulnud, mida on Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik konkreetselt valesti teinud.

"Oleks õigeusukirik rikkunud seadust või siis ässitanud inimesi seadusi rikkuma või oleks mingi intsident olnud, kus oleks võinud rääkida sellest, et seadust oli ühel või teisel moel rikutud. Vastus oli konkreetne ei, selliseid tõendeid ei ole olemas," sõnas Belobrovtsev.

Läänemets ütles, et tegemist on mõjutustegevusega, kus pole võimalik otseselt näidata, kus sündis agitatsioon.

"Aga sõnadega on võimalik väga palju muuta," sõnas Läänemets.

Läänemets ütles, et MPEÕK-l on vaja muuta põhikiri ja lõpetada kõik sidemed Moskvaga ja eemaldada ka viide Tomosele.

"Siiamaani ei ole seda soovitud teha ja siiamaani allutakse otseselt Moskvale," sõnas Läänemets.

"Meie teada on juba mitu kuud kestnud koostöö siseministeeriumi ja kiriku vahel. Koostöös juba muudeti põhikirja ja igasugused administratiivsed ja haldussidemed Moskva patriarhaadiga on põhikirjast välja võetud," sõnas Belobrovtsev.

Läänemetsa sõnul esitas kirik näilised põhikirjamuudatused. "On viide, et lähtutakse Tomosest, kirjas on, et allutakse Moskvale," sõnas Läänemets.

Seadusemuudatuse järgi tuleb põhikirjad viia seadusega vastavusse kahe kuu jooksul pärast seaduse jõustumist.

"Kui seda pole tehtud, siis peab Eesti riik jõustama seadust selliselt, et siseminister peab pöörduma kohtu poole ja paluma nende organisatsioonide tegevus lõpetada. Ma rõhutan - mitte lõpetada koguduste ja kirikuhoonete tegevus, vaid ainult katuseorganisatsiooni tegevus. Inimesed oma usule saavad edaspidi ka pühenduda," sõnas Läänemets.