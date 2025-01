Rootsi ostab 1,7 miljardi euro eest moodsaid tanke

Rootsi rahvusringhääling SVT kirjutab, et riik jätkab oma kaitsejõudude moderniseerimist ning ostab 1,7 miljardi euro ehk 22 miljardi krooni eest moodsaid tanke.

Rootsi kaitseminister Pal Jonson ütles, et tegemist on hädavajaliku investeeringuga. Selle raames ostab riik 44 uut Saksa Leopard 2 A8 tanki. Tellimuse raames moderniseeritakse veel ka 1990. aastatel soetatud 66 tanki.

"Need on kindlasti kõige moodsamad tankid, mis turul on. Maavägede valmisolek tõuseb märkimisväärselt," märkis Rootsi kaitseinvesteeringute keskuse juht Göran Martensson.

Tellimus anti sisse juba enne jõule, kuid Jonson andis sellest teada alles teisipäeval, kui tegi visiidi Gotlandi saarele. Tema hinnangul oleks tulnud anda tellimus sisse juba varem, võttes arvesse muutunud Euroopa julgeolekuolukorda.