Politico: Moskva-meelne Georgescu võib võita ka Rumeenia kordusvalimised

Rumeenia presidendivalimiste kordushääletuse esimene voor toimub 4. mail ning teine ​​voor 18. mail.

Eelmise aasta 24. novembril võitis valimiste esimese vooru üllatuslikult Georgescu, kes kogus 23 protsenti häältest. Enne valimisi korraldatud küsitluste järgi oli aga Georgescu ebapopulaarne kandidaat. Väidetavalt võitis ta vooru tänu edukale Tiktoki kampaaniale. Rumeenia kohus tühistas valimised enne teise vooru toimumist, tuues põhjuseks Venemaa sekkumise.

Politico märgib, et ka kordusvalimistel võib Georgescut saata edu. Samas sõltub tema osalemine sellest, kas konstitutsioonikohus diskvalifitseerib ta rahastuse deklareerimata jätmise süüdistuste tõttu.

Georgescu jätkuv populaarsus on osaliselt tingitud inimeste usaldamatusest Rumeenia traditsiooniliste parteide suhtes. Paljud rumeenlased peavad valimiste tühistamist vanade erakondade poolt korraldatuks.

Venemaa presidenti Vladimir Putinit patrioodiks nimetanud ja Ukraina abistamisele vastu seisvat vaktsiiniskeptikut Georgescut peetakse ohuks Rumeenia positsioonile EL-is ja NATO-s, kirjutab Politico.

Avalikustatud luuredokumentides on väited, et tasulised suunamudijad, koostöös äärmusparempoolsete rühmituste liikmete ja organiseeritud kuritegevusega seotud inimestega, tegid Georgescule enne valimisi reklaami.

Kuigi dokumentides on öeldud, et Venemaa üritas valimisi õõnestada, ei ole otsest väidet, et Moskva oleks konkreetselt Georgescu kampaaniat mõjutanud. Samas on dokumentides selle kohta vihjeid.

Vastuoluline valimiste tühistamine

Vaatamata väidetavale välisriigi sekkumisele valimistesse arvab enamik rumeenlasi endiselt, et valimiste tühistamine oli halb otsus, selgus Rumeenia mõttekoja küsitlusest, milles osales ligi 1000 vastajat. Küsitluse kohaselt oleks Georgescu ka teise vooru võitnud, kui valimisi poleks tühistatud.

Tühistatud valimiste teises voorus oleks Georgescu vastamisi seisnud Elena Lasconiga paremtsentristlikust parteist Päästke Rumeenia Liit. Ka Lasconi on valimiste tühistamist kritiseerinud. Lasconi süüdistas kolmapäeval peavooluparteide liidreid katsetes teda presidendivalimistelt välja tõrjuda. Ta lubas ka uutel valimistel kandideerida.

"Selleks, et taastada oma maine tõsiseltvõetava riigina, vajame juhtunu kohta uurimist," ütles Rumeenia poliitikaanalüütik Radu Magdin valimiste esimese vooru tühistamise kohta. Ta märkis, et vastasel korral on inimestel väga raske edasi minna.

Georgescu on konstitutsioonikohtu tühistamisotsuse siseriiklikult edutult edasi kaevanud ning esitanud kaebuse ka Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

"Möödunud on kuu ja meile pole esitatud ühtegi selget põhjust valimiste tühistamiseks – pole esitatud tõendeid ühegi riigi ega mõne muu osaleja sekkumise kohta, mis õigustaks sündmusi, mille tunnistajaks me oleme," ütles Georgescu pressiesindaja.

Georgescu kutsus rumeenlasi üles kirjutama alla petitsioonile, milles palutakse, et tühistatud teine voor – kus Georgescu pidi vastamisi olema Lasconiga – ikkagi toimuks.

"Georgescul on olnud võimalus end oma valijaskonna ees ohvrina esitleda," ütles poliitikaanalüütik Magdin.

Rumeenia prokurörid korraldasid detsembris läbiotsimise Georgescu suurtoetaja varadele. Luureandmete kohaselt eraldas toetaja Georgescu kampaania jaoks miljon eurot, millest Tiktokile kulus väidetavalt 360 000 eurot.

Georgescu lükkas tagasi süüdistused kampaaniaraha mittedeklareerimises, öeldes, et tema edu taga oli Rumeenia rahvas, mitte sotsiaalmeedia kampaania.

Bukaresti linnapea Nicușor Dani tellitud küsitluse järgi on Georgescu populaarsus alates novembrist tõusnud ja ta on jätkuvalt valimistel favoriit. Linnapea sõnul näitas küsitlus, et vähemalt 40 protsenti rumeenlastest kavatseb Georgescu poolt hääletada. Ta ei täpsustanud, kui palju inimesi küsitleti.

Rumeenia parlamendi sotsiaaldemokraadist liige ja endine peaminister Victor Ponta väitis, et linnapea küsitlus on fiktiivne. "Pühade ajal ei korraldata küsitlusi – see on väljamõeldis – Dan ei täpsustanud isegi niinimetatud küsitlusfirma nime," ütles Ponta Politicole.

Rumeenia valitsusparteide liidrid kinnitasid, et endine Rahvusliberaalse Partei juht Crin Antonescu on nende ühine kandidaat presidendivalimistel.

Antonescu on endine Rumeenia senati juht. Ta kandideeris 2009. aastal edutult presidendiks, kuid pole viimase kümnendi jooksul olnud ühelgi poliitilisel ametikohal. Tema endine liitlane Ponta nimetas Antonescut "viimase 30 aasta [Rumeenia] poliitilise süsteemi esindajaks". Kuid just see ei kõnetanud presidendivalimiste esimeses voorus rumeenlasi – ükski peavooluparteide esindaja ei pääsenud teise vooru, märgib väljaanne.

Poliitikaanalüütik Magdin väitis, et on raske leida kandidaati, keda rumeenlased tunneksid piisavalt hästi ja kes suudaks Georgescule vastu seista.

Rumeenia peavooluerakonnad peavad valijatele selgitama Georgescu esindatud äärmusliku suundumuse ohte ja erinevusi õigusriigi põhimõttel põhineva Euroopa ja vägivallal põhineva Venemaa mudeli vahel, ütles europarlamendi liige, Rumeenia Rahvusliku Liberaalsesse Parteisse kuuluv Siegfried Muresan.