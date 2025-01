Fico jätkas Ukraina ähvardamist Vene gaasitransiidi lõpetamise eest

"Me saame täielikult peatada humanitaarabi andmise Ukrainale, otsustada oluliselt vähendada või täielikult tühistada praegu Slovakkias viibivatele ukrainlastele antavaid toetusi, samuti katkestada (Ukraina) elektriga varustamine eriolukordades," ütles Fico.

"Olime äärmiselt ebameeldivalt üllatunud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski avaldusest, kui ta keeldus põhimõtteliselt igasugusest gaasitransiidist läbi Ukraina," sõnas Fico. Ta lisas, et Ukraina president oleks pidanud Slovakkiat sellest eelnevalt teavitama.

"Tegemist on väga poliitilise otsusega, mis põhjustab olulist kahju nii Slovakkiale kui ka EL-ile tervikuna", märkis Fico.

Slovakkia peaminister rõhutas, et Bratislava kaotab Venemaa gaasi transiidist peatamise tõttu 500 miljonit eurot ning see läheb tema sõnul kalliks maksma ka Euroopa Liidule.

"Nii Slovakkia kui ka Tšehhi asjatundjad kinnitasid meile, et gaasitarnete katkemine idast läände avaldab gaasi hinnale tohutut mõju," sõnas Fico. Ta lisas, et Slovakkia läbirääkimisvõimalused on otsas ning ta küsis EL-i juhtkonnalt, kas Venemaa gaasi transiidiks läbi Ukraina on tegelikke takistusi.

Fico ähvardas Ukrainat ka detsembris.

Venemaa Gazprom lõpetas 1. jaanuari hommikul lepingute aegumise järel läbi Ukraina liikunud gaasitarned. Sellega lõppes ligikaudu 50 aastat kestnud torujuhtmete kaudu toimunud Vene gaasi eksport Euroopasse.

Ukraina otsustas Venemaa gaasi ostmise peatada peale Krimmi okupeerimist 2014. aastal. Gaasitarned läbi Ukraina jätkusid ka peale täiemahulise sõja algust. Viimast viieaastast gaasitarnete lepingut Ukraina ei pikendanud ning lepingud aegusid 2025. aasta 1. jaanuaril.