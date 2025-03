Euroopa Komisjon venitab Vene kütustest loobumise plaaniga

Vene fossiilkütustest järkjärgulise ja lõpliku loobumise teekaart pidi algul avaldatama 26. märtsil, kuid kolmapäeval ilmunud komisjoni tööplaanis seda enam ei ole ning komisjoni esindaja keeldus ka uut kuupäeva avaldamast.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Dan Jorgensen ütles novembris, kui toimus tema kuulamine Euroopa Parlamendis, et esitab plaani oma esimese 100 tööpäeva jooksul, kuid nüüd on seda juba kaks korda tagasi lükatud. Plaan pidi esmalt avaldatama juba veebruaris.

Euroopa Liit seadis endale mittesiduva eesmärgi lõpetada Vene maagaasi import 2027. aastaks pärast seda, kui Venemaa käivitas 2022. aastal täiemahulise sõja Ukraina vastu. Mõned liikmesriigid on aga teinud vähe oma energiaallikate mitmekesistamise nimel ja Venemaa gaasiimport Euroopa Liitu eelmisel aastal isegi kasvas.

EL-i ees seisab keeruline ülesanne tagada oma energiajulgeolek, samal ajal hindu langetades, et hoida oma tööstused konkurentsivõimelisena konkurentidega Hiinas ja USA-s, kus energiakulud on mitu korda madalamad.

Kolmapäevane info tõi kaasa maagaasi hindade lühiajalise languse Euroopas 4,2 protsendi võrra, kuid hiljem need tõusid taas endisele tasemele.

"EL lükkab Venemaa gaasist järkjärgulise loobumise teekaardi avaldamist edasi, ning võib-olla tuleb üldse algne plaan loobuda Vene gaasist 2027. aastaks üle vaadata," märkis sõltumatu gaasianalüütik Tom Marzec-Manser väljaandele Bloomberg. "Ameerika Ühendriigid järgivad välispoliitikas merkantiilset lähenemist, ja on täiesti võimalik, et Venemaa gaasi ja LNG tarned on osa mingist kokkuleppest, mis on suunatud sõja lõpetamisele," lisas ta.

Euroopa Komisjon kavatseb kolmapäeva jooksu teada anda gaasihoidlate täituvuseesmärkide pikendamisest. Mõned kriitikud väidavad, et eesmärgid võivad tõsta niigi kõrgeid gaasihindu ja need tuleks muuta paindlikuks.

Hollandi gaasibörsil TTF oli kolmapäeva ennelõunal maagaasi hind kerges tõusus, ulatudes 43,57 euroni megavatt-tunni kohta.