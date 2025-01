Zelenski kinnitusel oli Ramsteini kohtumine edukas

"Tahaksin tänada kõiki partnereid ehk enam kui 50 riiki. Meil oli täna väga hea kohtumine ja väga head tulemused. Täiendavad abipaketid kahe miljardi dollari väärtuses Ukraina toetuseks," rääkis Zelenski pärast Saksamaal Ramsteinis peetud Ukraina kaitsekontaktrühma kohtumist.

Presidendi sõnul tugevdab see kõik Ukrainat.

"Mul on väga hea meel, et nii paljud riigid kohe liitusid. Nad seisavad meiega. Täna kinnitati strateegia aastaks 2025+. Mõistame, et meie armeed tugevdatakse kõigi nende relvade, kõigi nende pakettidega," jätkas Ukraina president, kes sõitis Saksamaalt edasi Itaaliasse, kus ta kohtus peaminister Giorgia Meloniga.

Zelenski kinnitas ka, et kohtumisel ei tõstatatud küsimust, kas Ramsteini formaati pikendatakse.

"Kuna kõik saavad aru, et järgmine kohtumine on veebruaris, siis on kõik selles juba kokku leppinud. See platvorm, kus kohtub nii suur hulk riike, on meie jaoks väga oluline. On oluline, et see oma tööd jätkaks," rõhutas riigipea.

Zelenskõi sõnul pole küsimus nimetuses – peaasi, et seal tehakse Ukraina toetamise osas olulisi otsuseid.

Ramsteini kohtumise oluliste tulemustena nimetas president veel täiendavate õhutõrjesüsteemide tagatud tarneid.

"Meil on kinnitus, meil on toetus. Mitte kõik 19 vajaminevat süsteemi ütlen ausalt, aga on päris tõsine hulk süsteeme, mille partnerid on taganud," sõnas riigipea.

Zelenskõi on varem öelnud, et puudu on 19 õhutõrjekompleksi Patriot, et taevast Vene rakettide eest täielikult sulgeda.

"Töötame selle nimel, et süsteemid kiiremini kohale jõuaksid," sõnas Zelenskõi.

Neljapäeval toimus Saksamaal Ameerika sõjaväebaasis Ramsteinis 25. Ukraina kaitsekontaktgrupi kohtumine USA juhtimisel, kus osales 50 riigi sõjaväelinekaitsevaldkonna juhid, Ukraina president, NATO peasekretär ja teised liidrid.

Zelenski sõnul suhtuvad britid positiivselt rahuvalvemissiooni

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul suhtub Ühendkuningriigi juhtkond positiivselt võimalikku osalemisesse Ukraina rahuvalvemissioonis, ütles riigipea Itaalias ajakirjanikele, kui kommenteeris Ramsteini formaadis Ukraina kaitsekontaktrühma kohtumise tulemusi.

"Rahuvalvealgatus võib saada osaks Ukraina julgeolekugarantiidest. Mõne üksiku riigi kontingendist muidugi ei piisa. Usun, et sellest ei piisa, aga tõsiasi, et see võib olla Ukraina tulevaste julgeolekugarantiide tõsine komponent, seda küll. Selle algatuse käivitas (Prantsuse president - toim.) Emmanuel Macron. Britid on positiivselt meelestatud, kuid ma arutan seda üksikasjalikult Ühendkuningriigi peaministriga meie kohtumisel, kui ta külastab Ukrainat," rääkis Zelenski.

"Ukraina ja Ühendkuningriigi vahel on juba [tehtud] väga tõsiseid otsuseid," jätkas riigipea lubades nende üksikasjadest hiljem teatada.

"Loomulikult on garantiid, mida me usaldame, NATO liikmeks saamine, kuid teel allianssi on meil vaja julgeolekugarantiisid nii Ameerika Ühendriikidelt kui ka Euroopa kolleegidelt," seletas president.

Zelenski on varem öelnud, et toetab Prantsusmaa presidendi Macroni algatust paigutada Ukraina territooriumile rahuvalvekontingent, kuid selle elluviimiseks on vaja tõhusaid mehhanisme.

Saksamaal Ramsteinist suundus Zelenski edasi Roomat, kus kohtus juba Itaalia peaministri Giorgia Meloniga.

Meloni on Ukraina kindel toetaja võitluses Venemaa vastu, kuid samas poliitiline liitlane ka USA valitud presidendile Donald Trumpile, kes kritiseerib Ühendriikide abi Kiievile ja lubab sõjale kiirelt lõpu teha.

Zelenski osales neljapäeval umbes 50 riiki ühendaval Ukraina toetajate kohtumisel USA õhuväebaasis Ramsteinis. See oli viimane taoline kohtumine enne Trumpi ametisseastumist 20. jaanuaril.

Norra annab Ukrainale sel aastal kahe miljardi euro eest sõjalist abi

Norra annab sel aastal Ukrainale oma ajaloo suurima sõjalise abipaketi, mille maht ulatub üle kahe miljardi euro, teatas neljapäeval sotsiaalmeedias Ukraina kaitseminister Rustem Umerov.

"Ramsteini kohtumise raames kohtusin Norra kaitseministri Bjørn Arild Gramiga. 2025. aastal eraldab Norra Ukrainale oma ajaloo suurima sõjalise abi paketi ehk üle kahe miljardi euro. Need lepingud tõstavad meie koostöö kõrgele ja uuele tasemele," rõhutas minister.

Umerovi sõnul arutas ta Gramiga kohtumisel läbi prioriteetsed valdkonnad selle abi kasutamiseks.

"Erilist tähelepanu pöörasime vestluses ka õhutõrjesüsteemide tugevdamise küsimusele ehk kriitilisele valdkonnale, kus loodame Norra toetusele," lisas Ukraina kaitseministeeriumi juht.

Nagu Umerov märkis, siis jätkab Norra lisaks investeerimist Ukraina kaitsetööstuskompleksi ja ühisprojektidesse, mille hulgas eelkõige laskemoona tootmisesse.

Kohtumisel arutasid Umerov ja Gram ka uut koostöömehhanismi ehk niiöelda "Norra mudelit", mis täiendab juba edukat "Taani mudelit" ja suurendab Ukraina kaitsevõimet.

"Norra on üks riikidest, mis mitte ainult ei paku lahinguväljal tuge, vaid soodustab ka Euroopa rahvaste ühinemist, et toetada meie riiki," rõhutas Umerov ja tänas ka Grami Norra juhtimise eest niinimetatud mereväekoalitsioonis ja olulise panuse eest Ukraina toetamisse.

Gram teatas neljapäeval Saksamaa Ramsteini õhuväebaasis toimunud kohtumisel Ukrainale droonide ostmiseks 700 miljoni Norra krooni ehk ligi 61,3 miljonit dollari eraldamisest.