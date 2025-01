Ekspress Grupi digitellimuste arv kasvas mullu 15 protsenti

50-protsendiliselt Ekspress Grupile kuuluva AS-i Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas aastavõrdluses kaks protsenti, ulatudes 25 257-ni.

Geenius Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes aastatagusega viis protsenti, ulatudes 7356 tellimuseni.

Lätis kasvas Delfi digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 33 protsenti, ulatudes 35 082-ni. Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11 protsenti 44 170 tellimuseni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu nimetas ettevõtte meediafirmade digitellimuste arvu 15-protsendilist aastast kasvu Baltimaades heaks tulemuseks, mis näitab tema sõnul digitaalse tellimismudeli jätkusuutlikkust ka majanduse keerulisematel aegadel, mil tarbimine tervikuna on madalseisus.

"2025. aastal jätkame senist digitaalset kasvustrateegiat, keskendudes kõigile turgudele ning meediaettevõtetele," ütles Rüütsalu.

Eestis kuuluvad Ekspress Gruppi uudisteportaal Delfi, Eesti Päevaleht, Maaleht, Eesti Ekspress ja mitu ajakirja. Aasta lõpus teatas ettevõte, et Delfi Meedia lõpetab tuleva aasta aprillist ajakirja Pere ja Kodu paberkujul väljaandmise ning edaspidi saab ajakirja lugeda veebis.

Kontsern loeb digitellimuseks ainult selliseid tellimusi, mille väärtus on suurem kui üks euro ühes kalendrikuus, mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Tallinna börsil kaubeldava Ekspress Grupi tuumikomanik on Hans H. Luik.