Turistide arv kasvab, kuid hotellide kasumlikkus on endiselt väike

Eesti majutusettevõtetes ööbinud turistide arv jätkas novembris suvekuudel alanud kasvu. Hotellipidajatele teeb aga muret, et kasumlikkus on jätkuvalt väike ning konkurentsis kiputakse Lätile, kus hinnad on tunduvalt madalamad, alla jääma.

Novembris ööbis Eesti majutusettevõtetes 11 protsenti rohkem turiste kui aasta varem ning kasvutendents on kestnud juba suvest saati.

"Kui me vaatame aasta tulemusi, siis välisturistide ööbimised jäävad ikka 15 kuni 17 protsendi alla 2019. aasta andmetele, küll aga eelmise aastaga võrreldes on seis paranenud. Aasta esimene pool oli keerulisem, aga teine pool on paremini läinud, ja usun, et detsembri andmed tulevad positiivsemadki kui november oli," lausus hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Killu Maidla.

Statistika on küll optimistlik, kuid paraku jääb iga turisti pealt teenitav kasum väikeseks ning käibemaksu kerkimisega kaasnev hinnatõus süvendab seda probleemi veelgi.

"Kasumlikkust on vähe. Meie mure on see, et me konkureerime paljude riikidega, meie kõrval on kohe Läti, kus on majutushinnad odavamad ja võib-olla Euroopa kõige odavamad majutushinnad üldse. Riia kasuks räägib ka parem lennuühendus," ütles Maidla.

"Statistika näitab külastajate arvu kasvu, aga paraku meie majandusseis tähendab seda, et inimesed küll reisivad, aga jäävad majutuma järjest lühemaks ajaks. Kui vaatame ööbimiste arvu, mis majutusasutustele oluline, siis see väga ilusat kasvu ei näita. Pärnus 11 kuuga oleme jäänud täpselt eelmise aasta tasemele," lausus Estonia Spa Hotelsi juhataja Andrus Aljas.

Eriti teeb Pärnu hotellipidajatele muret Soome turistide vähenemine. Aljase sõnul oli soomlaste ööbimisi novembris 15 protsenti vähem ja detsembris langus isegi süvenes.

Lisaks Läti kolleegidele tuleb Eesti hotellidel konkureerida niinimetatud kodumajutusega, mille kasutajate arv kasvas kiiremini kui hotellikülaliste oma.

"Trend on selline, et Airbnb ööbimine on paremini taastunud kui hotelliööbimiste arv. Kahtlemata see on oluline konkurents. Paraku meil päris täpsed andmed puuduvad, kui palju meil neid rendipindu Eestis on ja ootame valitsuse poolset tegevust, et rendipindadest paremat ülevaadet saada ja ka sealt paremat maksulaekumist koguda," ütles Maidla.

Maidla usub, et alanud aastal tulevad statistilised näitajad pisut paremad kui möödunud aastal, kuid kasumlikkus on endiselt suur probleem.