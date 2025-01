Poola toetab Trumpi nõudmist tõsta järsult NATO kaitsekulutusi

Poola avaldas toetust Ameerika Ühendriikide järgmise presidendi Donald Trumpi üleskutsele, et NATO riigid tõstaks oma kaitsekulutused viie protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Trumpi üleskutse alliansi liikmetele kaitse-eelarve eesmärki enam kui kahekordistada on tekitanud Euroopa riikide rahapuuduses valitsustes vastakaid reaktsioone, tõdes väljaanne Politico.

Kuid Poola kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz ütles pühapäeval Financial Timesile antud intervjuus, et Varssavi võib olla Atlandi-ülene ühenduslüli Euroopa ja USA ametisseastuva presidendi seatud väljakutse vahel, märkis Politico.

Poola minister ütles, et Trumpi väljapakutud eesmärgi saavutamiseks kulub veel kümmekond aastat, kuid USA valitud presidenti ei tohiks kritiseerida tõeliselt ambitsioonika eesmärgi seadmise pärast, sest vastasel juhul on riike, kes jätkavad arutelu selle üle, kas kulutusi on tõesti vaja.

Viie protsendi eesmärk on suurem, kui ükski NATO liige praegu kulutab.

Kõige lähemal on sellele Poola, kes kulutas 2024. aastal kaitsele 4,12 protsenti oma SKP-st ja kavatseb selle aasta jooksul tõsta 4,7 protsendini. Kaitsekulude suhtarvult teisel kohal NATO riikide seas oli eelmisel aastal Eesti 3,4 protsentiga SKP-st ja kolmandal kohal USA kulutas eelmisel aastal kaitsele samuti ligi 3,4 protsenti oma SKP-st.