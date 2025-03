Poola juhid tegid jõulisi ettepanekuid riigikaitse tugevdamiseks

Poola president Andrzej Duda tegi ettepaneku sätestada kaitsekulutuste minimaalseks tasemeks neli protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP) ja kirjutada see põhiseadusesse. Peaminister Donald Tusk aga ütles, et iga täiskasvanud mees peab saama sõjalise väljaõppe ning ning riik võiks lahkuda jalaväemiinide ja kobarmoona kasutamist keelavatest konventsioonidest.

Duda ütles reedel, et saatis parlamendi spiikrile ettepaneku põhiseaduse muudatuse, mis muudaks kohustuslikuks kulutada kaitsele vähemalt neli protsenti SKP-st.

Poolal on juba ka praegu suhtarvuna SKP-sse NATO liikmesriikidest kõige suuremad kaitsekulud - NATO hinnangul kulutas riik 2024. aastal 4,1 protsenti ja 2025. aastal plaanitakse jõuda 4,7 protsendini SKP-st.

NATO võimsaima liikmesriigi USA president Donald Trump on öelnud, et liitlased peaksid tõstma oma kaitsekulutused viiele protsendile.

Poola peaminister Donald Tusk ütles reedel parlamendis, et viie protsendi kulutamine kaitsele tundub vajalik, kuid see nõuab poolakatelt palju pingutamist.

Ta lisas, et valitsus soovib aasta lõpuks kehtestada süsteemi, mille kohaselt iga täiskasvanud mees saaks sõjalise väljaõppe, kuid ei täpsustanud oma ideed.

"Püüame selle aasta lõpuks valmis saada mudeli, et iga täiskasvanud mees Poolas saaks sõja puhuks koolitatud, et see reserv oleks tõesti... piisav võimalike ohtude jaoks," ütles Tusk.

Tusk ütles ka, et toetab Poola väljumist rahvusvahelistest konventsioonidest, mis keelavad jalaväemiinide ja kobarlahingumoona kasutamise.

Duda ütles neljapäeval Brüsselis NATO peasekretäri Mark Ruttega ühisel pressikonverentsil, et kõik NATO riigid peaksid viivitamatult tõstma kaitsekulutused vähemalt kolme protsendini SKP-st.