Trump kutsus liitlasi tõstma kaitsekulud vähemalt viie protsendini SKP-st

"Nad kõik saavad seda endale lubada, kuid see peaks olema viis protsenti, mitte kaks protsenti," ütles Trump.

Trump kritiseeris veel ametist lahkuva presidendi Joe Bideni läbirääkimiste taktikat Ukrainaga ning hoiatas, et sõda võib minna hullemaks. Trump kordas taas, et sel sõjal poleks tohtinud lasta puhkeda ning lisas, et tema juhtimisel poleks seda sõda kunagi puhkenudki, vahendas CNN.

Trump nõudis taas otsekohesel viisil Gaza pantvangide vabastamist ning ähvardas islamiste karmide tagajärgedega, kui pantvange tema ametisse astumise ajaks ei vabastata. Trump rõhutas, et kui 20. jaanuariks pole pantvange vabastatud, siis puhkeb Lähis-Idas tõeline põrgu.

Trump on viimasel ajal ilmutanud huvi ka Gröönimaa ostmise vastu. Samuti on ta pööranud pilgu Panama kanali poole. Teisipäeval kommenteeris ta Gröönimaa ja Panama kanaliga seotud küsimusi.

Ajakirjanikud uurisid Trumpilt, kas ta saab kinnitada, et ei kasuta Panama ja Gröönimaa üle kontrolli haaramiseks sõjalist ja majanduslikku tegevust.

"Ei, ma ei saa teile kinnitada kumbagi neist kahest. Ma võin ainult öelda, et meil on neid vaja majandusjulgeoleku jaoks," ütles Trump.

Gröönimaal asub juba üks USA sõjaväebaas ning territooriumi ostmise vastu näitas Trump huvi välja ka 2019. aastal. Gröönimaa ja Taani lükkasid toona pakkumise tagasi.

Lisaks kritiseeris Trump veel 1977. aastal allkirjastatud kokkulepet, mille raames andis USA kanali Panamale tagasi.

Trump kritiseeris veel Joe Bideni administratsiooni sisepoliitikat ning lubas energia ja toidukaupade hinnad alla tuua.

"Alati on keeruline hindu alla tuua, kui keegi teine on asjad niimoodi sassi ajanud. Aga me viime nad alla, me saame nad alla. Energia viib selle alla. Ma arvan, et näeme drastilisi hinnalangusi," rääkis Trump.

Hiljuti keelas Biden veel ka nafta ja gaasi puurimise pea kõigis USA rannikuvetes. Trump lubas, et tühistab selle keelu oma ametisoleku esimesel päeval, vahendas Reuters.