"Impulss": Pevkur ja Metsakutsu elust täiskarsklasena

47-aastane Hanno Pevkur ja kümme aastat noorem Rainer Olbri on esmapilgul väga erinevad mehed. Üks on juuraharidusega, alati ülikonnas, riigi asju ajav kaitseminister. Teine on reklaami ja imagoloogiat õppinud Bolti loovjuht, tuntud ka kui räppar Metsakutsu, kes viimati kandis ülikonda enda pulmas. Kuid välise koore all on neil vähemalt üks sarnane põhimõte - nad on täiskarsklased.

Pevkur tõdes vastuseks küsimusele, kas ta kunagi alkoholi maitsnud on, et on mekkinud koduõlut. "No kui nüüd alkoholi alla lugeda, siis selline kolme-nelja-aastaselt lõikuspeo lõpuks tehtud koduõlu, siis seda vahtu ja sellist väikest lonksu, kui seda lugeda maitsmiseks."

Olbri tunnistas, et teab keeleotsaga, mis maitse on veinil ja õllel. "Aga ma ei ole kunagi üle ühe lonksu alkoholi tarbinud. Sellist asja ei saa endal kurgust alla valada, mis lihtsalt on ebameeldiv."

Olbri on läbi ja lõhki tallinlane. Lapsepõlve veetis ta Pelgulinnas, kus teda kasvatasid kunstiõpetajast vanaema ja pottsepast vanaisa.

"Minu perekonnas oli nähtusi, mida võib alkoholismiks nimetada, ikkagi olemas. Vanaisa läks paariks nädalaks ära kodust sellepärast, et tal oli vaja alkoholi juua või oli ikka mingisuguseid selliseid pidusid, mis võib-olla koduses olukorras läksid natukene nagu üle piiri või kähmluseks just alkoholi pärast," meenutas Olbri.

Pevkuri juured on Virumaal. Esimesed 12 eluaastat elas ta Ida-Virumaal Iisakul. Kõik lapsepõlvesuved veetis ta aga esivanemate talus Joodiku külas, kus nüüdseks on pere vana talumaja renoveerinud. Tagantjärele tundub isegi naljakas, et just Joodiku külast sirgus täiskarsklane.

"Ma olen väga tänulik oma vanematele, et nemad mulle küll piiranguid ei seadnud. Kui ma oleksin soovinud alkoholi proovida või tarvitada nooruses, siis mul oleks selleks olnud lõputult võimalusi," tõdes Pevkur.

Mõlemad mehed ütlevad, et keeruline on ühte konkreetset põhjust välja tuua, miks nad otsustasid alkoholiprii elu kasuks.

Olbri nentis, et sõbrad on tal päris alkoholilembesed, ent kuna nad olid temast vanemad, tekkis neil omamoodi kaitserefleks. "Keskkoolis sai igasugust pulli tehtud, aga mingist hetkest see muutus selliseks naljaks, et Rainer ei joo, ärge talle andke. Tekkis juba mingi selline kaitsmise olukord, et ärge talle andke, ärge talle andke. Ja see nali kasvas lõpuks niimoodi, et ma pole põhimõtteliselt elu sees joonud."

Pevkur kinnitas, et suudab olla lõbus ka ilma alkoholita ning pole kunagi kogenud, et tal oleks alkoholi eluliselt vaja.

Mehe tunnistavad, et ette on tulnud ka juhuseid, kus arvatakse, et nad on purjus. Olbri kohta levisid taolised jutud kommentaariumites siis, kui ta muusikas aktiivsemalt tegutses.

Kumbki mees pole enda kinnitusel kunagi ka narkootikume või sigarette proovinud.

Küsimusele, kuidas on ikkagi nii, et midagi ei taha proovida, vastas Pevkur, et elus on palju muid toredaid asju ning ta ei näe põhjust rikkuda oma elu alkoholi ja tubakaga.

"Minu isa küll suitsetas ja talle ükskord lõin kokku tema elu jooksul suitsetatud sigarettide hinna. Sa avastad, et see küünib ikka sellise korraliku keskklassi auto hinnani. Siis võib-olla vaatad sellele hoopis teise pilguga, et vaata, kui palju on õnnestunud kokku hoida alkoholi ja tubaka pealt," arutles Pevkur.

Olbri töötas nooruspõlves isegi mõnda aega lokaalis baarmenina, kus leidus ka kliente, kes tema karskluse kallal norisid. Kui valdavalt on räpparite loomingus tähtsal kohal alkohol ja muud pahed, siis Metsakutsuna tuntud Olbri ujub teadlikult vastuvoolu.

"See annab mulle mingi käekirja, et kui tavaliselt ikkagi räppi kirjutatakse niimoodi, et on pidu ja alkohol ja selline piu-pau, siis kuidagigi saame kirjutada sellest vaatenurgast, et asjad ei ole niimoodi, et on mingeid sügavamaid asju, mida selles muusikas lahata," põhjendas Olbri.

Terve elu on ta olnud kaaslastele ka kaine autojuht. "Olen saanud sõidutada sõpru Tallinnast Tartusse ja oled saanud olla pärast üritust nagu see vend, kes kõik erinevad tüübid erinevatesse kohtadesse, kodudesse ära sõidutab nagu taksojuht."

Pevkur meenutas, et tänu karsklusele sai ta ühes pulmas aidata viga saanud väikelast. "Väike laps jättis oma sõrmed rannas mängides kivide vahele ja see sõrm oli ikkagi päris kõvasti viga saanud ja vajas õmblemist, nii et me pidime öösel enne pruudipärja mahamängimist sõitma EMO-sse."

Pevkur ja Olbri ei arva, et kõik peaksid olema karsklased. Mõlemad ütlevad, et nad ei tunne end purjus inimeste seltskonnas halvasti. Olbri sõnul on tal siiski reegel, et enne kella ühte tasub peolt ära minna ja Pevkur sõidab alati kasvõi teisest Eesti otsast varavalges lõppenud peolt magama oma koju. Mehed rõhutavad, et täiskasvanud inimesed on ise vabad otsustama, kas nad soovivad alkoholi tarbida või mitte. Kumbki pole karsklusega nakatanud ka enda abikaasat.

Kuigi Hanno Pevkur on olnud ka sotsiaalminister, siis erinevalt mõnest teisest sama ala ministrist ei paistnud ta silma range alkoholipoliitikaga. "Impulss" uuris, mis on Pevkuri seisukoht praegu.

"Ülereguleerimine kindlasti ei ole see tee, seda me oleme kõik näinud. Oli kaheksakümnendatel kuiv seadus, on olnud ligi sadakond aastat tagasi samad püüdlused piirata alkoholi levikut. See ei ole see tee, tee on ikkagi hea haridus. Riigi ülesanne on anda võimalus inimestele oma eluga hakkama saada," leiab praegune kaitseminister.

Olbri aga soovitab poliitikakujundajatele lihtsalt kainet meelt.