Koidula piiripunktis tervitab Eestisse saabujaid romula

Autoga piiri ületamine on aeganõudev protsess – kõigil tuleb läbida täielik kontroll. Seetõttu eelistatakse piiri ületamisel võimalust jätta auto Eesti poolele ja minna jalgsi üle.

Koidula piiripunktis transpordiameti ametlikus autoparklas aga ruumi pole, sest see on triiki autosid täis. Paljud autod seisavad seal tegelikult juba aastaid, neil pole näiteks rehve all, rääkimata numbrimärkidest. Mida sellega ette võtta, head lahendust polegi.

Koidulas on olemas ka tasuline sõiduautode parkla, kus koha eest küsitakse alla 10 euro ööpäevas. Seda ei kiirusta aga piiriületajad kasutama ja nii jäetakse auto sinna, kuhu võimalik – metsa alla või maanteele. See kõik on kaasa toonud täiendava töö politsei- ja piirivalveametile.

"Alates möödunud aasta augustikuust oleme teinud ebaseaduslikult parkinud isikutele 125 lühimenetlust. Oleme teisaldanud suurusjärgus 10 sõidukit, kuna need tekitasid liiklusohtlikke olukordi. On ette tulnud pargitud sõidukite rüüstamist, tehakse süüteoteateid, mida peavad meie üksused lahendama," selgitas PPA Kagu piiripunkti juht Peter Maran.

"On ka reostuse probleemi, sest need autod ju lasevad õlisid välja ja vallavalitsus käis sügisel koristamas. Päris suure kärutäie igasugust prahti, jama korjasime ära," rääkis Setomaa vallavanem Raul Kudre.

Kudre ütles, et omavalitsuse käed probleemiga tegelemiseks on lühikesed ning nende ootus on, et transpordiamet võtaks midagi ette romudeks muutunud autodega.

Transpordiameti Lõuna üksuse juhataja Janar Taal tõdes, et kuigi mõni auto on Koidulas seisnud juba 10 aastat, pole neil seni olnud seaduslikku võimalust vanu autosid teisaldada. Automaksuseadus annab aga uued võimalused.

"Tulenevalt automaksuseadusest muudeti ka jäätmeseadust ja muid seadusi niimoodi, et kui sõiduk on registrist kustutatud, siis on kinnistu valdajal õigus sõiduk teisaldada jäätmekäitlusettevõttesse. Me hakkame nendega tegelema, viimegi need ära sealt. Ega midagi teha ei ole, muidu see parkla ei lähe puhtamaks," selgitas Taal.