Poliitikute sõnul on riikide koostöövalmidus taristu kaitsmisel parem kui varem

"Me võime ikkagi päris veenvalt öelda, et tahe selliseid ründeid toime panna on kõige rohkem tunnetatav ju Venemaa poolt, aga see, kuidas 25. detsembril toimunule on reageeritud, kui kiiresti liikus informatsioon ka Eesti-siseselt, on hea näide. See on pretsedenti loov olukord," ütles riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

"Ja kui peaks midagi sarnast juhtuma tulevikus /.../ – muu hulgas ka need küsimused, kas meie oleksime valmis oma majandusvööndis sarnaselt reageerima kui Soome –, siis ma usun, et teatud investeeringute puhul me oleme valmis ja teatud situatsioonis me oleme kindlasti valmis ka sarnaselt reageerima," lisas ta.

"Parem hilja, kui mitte kunagi ja nüüd on tõepoolest ka põhjus olemas. Selles mõttes, et Venemaa käitumine siin on niivõrd agressiivne, et ta ei jäta meile lihtsalt muud võimalust. Loomulikult on navigatsioonivabadus tagatud, kui õigust ei rikuta ja kui kahju ei tekitata tahtlikult. See on ilmselget tahtlik tegevus. Ja me astume väga reaalseid samme nii Eesti poolt kui ka koostöös Soomega ja teiste riikidega, Euroopa Liidu raames, NATO raames," selgitas riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.