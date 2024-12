Norstat: Isamaa edu Reformierakonna ees on vähenenud

Erakondade reitingute pingerea kauaaegne liider Isamaa on viimastel nädalatel toetust kaotanud ning vahe teisel kohal oleva Reformierakonnaga vähenenud, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,6 protsenti, Reformierakonda 19,8 protsenti ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 14,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimase nädalaga vähenes Isamaa toetus 1,4 protsendipunkti võrra ning on nüüd neli protsendipunkti madalam kui kuu aega tagasi. Teisel kohal oleva Reformierakonna toetus tõusis nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra ning viimase kahe nädala lõikes kokku 2,4 protsendipunkti võrra. Teiste erakondade toetusprotsendid ei ole viimastel nädalatel märkimisväärselt muutunud.

Isamaa edu Reformierakonna ees on nüüd 6,8 protsendipunkti ning Reformierakonna edu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ees 5,6 protsenti.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond (14 protsenti) ja EKRE (12,7 protsenti) ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200 (4,1 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 38,1 protsenti ning opositsioonierakondi 53,3 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 4. novembrist 2. detsembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (26,6 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,68 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,75 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.