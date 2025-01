Politoloogid: Eesti 200 pikk madalseis neile valimisteks head ei tõota

Politoloogide sõnul ei tõota erakonna Eesti 200 pikalt kestnud madalseis neile oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel head tulemust. Erakond ise on optimistlik, öeldes, et valimisteks valmistumine juba käib ning häältemagnetid on paremas seisus kui erakond ise.

Kantar Emori erakondade reitingute edetabelis püsib 26 protsendiga populaarseima erakonnana Isamaa, kelle toetus võrreldes detsembriga langes protsendi võrra. Populaarsuselt teine erakond on endiselt Reformierakond 16 protsendiga, kelle toetus samuti veidi langes. Kuises võrdluses õnnestus toetust veidi kasvatada Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal ja EKRE-l, kelle toetus on vastavalt 16 ja 14 protsenti. Pingerea viiendal kohal on Keskerakond 13 protsendiga ning valimiskünnisest kõrgem toetus ehk seitse protsenti on ka erakonnal Parempoolsed. Valitsuskoalitsiooni kuuluva Eesti 200 toetus oli jaanuaris kolm protsenti.

Erakond Eesti 200 toetus oli kõrgeim 2022. aasta veebruaris, küündides 21 protsendini. Aasta hiljem, pärast riigikogu valimisi 2023. aasta märtsis oli see juba 16 protsenti ning kogu valitsuses oldud aja vältel on toetus langenud. Et praegu jääb nende toetus alla valimiskünnise, on koalitsioonipoliitika ajaloos märkimisväärne.

"Võib-olla kõige lähedasem näide sellele on erakond Isamaa, kes ju Helir-Valdor Seederi juhtimisel oli ka päris lähedal valimiskünnisele päris tükk aega ka valitsuskoalitsioonis, aga tõepoolest, mitte alla künnise," võrdles politoloog Tõnis Saarts.

Oktoobrikuistel kohalike omavalitsuste valimistel suurt edu erakonnal loota ei tasu.

"Eesti 200 positsioon üle-eestiliselt on nõrk ja kindlasti on neil raske väga suurt edu loota ka kohalike omavalitsuste valimistel. Ikkagi konkurents on tugev. Nende konkurendid on Reformierakond ja uue erakonnana Parempoolsed, kes võtavad ära nende toetajate hääled, kes tahaksid mingisuguse uue poliitilise jõu poolt hääletada," selgitas Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog.

Erakond aga ütleb, et reitingutest hoolimata minnakse sügisel maksimumi tegema ning ettevalmistus selleks käib.

"On valitud välispartnerid, kes aitavad meil kampaaniat teha. Nüüd ongi sõnumite seadmise, sloganite, n-ö esinumbrite paika panemise moment – koondame infot. See ettevalmistus käib. Põhimõtteline otsus minna täistuuridel tulemusi tegema suuremates omavalitsustes on olemas," ütles Eesti 200 juhatuse liige Aleksei Jašin.

Kohalike valimiste tulemustest sõltub suuresti ka erakonna saatus riigikogu valimistel kahe aasta pärast.

"Eesti poliitikas kehtib selline seaduspära, et kui sa hävid kohalikel valimistel, siis järgmisesse riigikogu koosseisu sul asja ei ole. Nii et kui Eesti 200 teeb kohalikel valimistel väga kehva tulemuse, siis võib öelda, et valijaskond on ta maha kandnud ja ma arvan, et teist šanssi neile enam ei anta," märkis Saarts.

Jašini sõnul Eesti 200 Parempoolsetega liituda ei plaani.