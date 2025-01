Soomes algasid arutelud veel ühe tuumajaama rajamise üle ning rahvusringhääling Yle tõi välja, et riigis on kolm kohta, kuhu saaks kohe uue tuumajaama kohe ehitada.

Arutelu tuumajaama rajamise algas esmaspäeval, kui teatati, et energiakontsern Fortum teeb uue jaama ehitamiseks lobitööd. Teisipäeval teatas Soome keskkonnaminister Kai Mykkänen, et riik vajab uut suurt tuumajaama.

Mykkäneni sõnul ei piisa tuuleenergia tootmise kasvust ja praegusest tuumaenergia võimsusest, et rahuldada kasvavat tarbimist.

"Kui me läheme edasi nende kasvunumbritega, pole küsimus selles, kas see on tuuleenergia või tuumaenergia. Meil on vaja mõlemat," ütles Mykkänen.

Lappeenranta tehnikaülikooli energiatehnoloogia professor Juhani Hyvärinen ütles, et kui Fortum või mõni teine energiafirma ehitab järgmise tuumajaama, siis olemas on kolm kohta, kuhu saaks selle rajada.

Tuumaenergiat toodetakse juba Eurajoki vallas, kus paikneb Olkiluoto tuumajaam. Soome lõunarannikul asuval Hästholmeni saarel paikneb Loviisa tuumajaam. Mõlemas piirkonnas on olemas tuumaenergia rajamise õigused.

Loviisa jaama kaks reaktorit valmisid 1977. ja 1980. aastal. 2023. aastal kiitis valitsus heaks Loviisa tuumajaama eluea pikendamise 20 aasta võrra ehk 2050. aastani. Olkiluoto jaamas on kolm reaktorit, kõige uuemas reaktoris algas regulaarne elektritootmine 2023. aastal.

Lisaks on vastavad plaanid olemas Hanhikivi poolsaarel, kuhu pidi tulema koostöös Venemaa aatomienergiaettevõttega Rosatom ehitatud tuumajaam. 2022. aastal teatas aga Soome energeetikafirma Fennovoima Hanhikivi 1 projekti lõpetamisest.

Varem kaaluti veel tuumajaama rajamist Simo piirkonda, mis asub Põhja-Soomes. See piirkond on nüüd laualt maas.