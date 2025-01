Võrru saabus uus USA sõdurite üksus

Kuigi Reedo linnaku ehituse algusest saati kõlas sõnum, et ennekõike on seda vaja 2. brigaadi juures roteeruva USA üksuse paigutamiseks, ei kiirustanud eelmise aasta lõpus oma rotatsiooni lõpetav liitlaste üksus Reedosse kolima. Peamiseks põhjuseks asjaolu, et kõik ruumid ei vastanud oodatud tingimustele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna me oleme taganud kõik selleks, et nad siia sisse saaksid kolida. Kohal on ka relvade hoiustamise jaoks vajalikud tingimused ja lähiajal saabub ka näiteks jõusaali varustus," ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) lõuna portfellijuht Peeter Karja.

Konteineritest päris lõplikult ei loobutagi ja leiavad kasutust klassiruumidena ja arstipunktina.

"Meil on siin kasutuses konteinerid, mida kasutame nii arstipunktina kui ka sõdurite koolitamiseks mõeldud klassiruumideks. Meil on kaasas lisakonteinerid, mida kasutame laatsaretialal, sõdurite koolitamiseks mõeldud klassiruumideks," ütles 7. ratsaväerügemendi 5. pataljoni ülem kolonelleitnant Mike Hefti.

Reedo linnak asub Võrust kolme kilomeetri kaugusel. Selleks, et sõdurid linnakust liikuma saaks, pannakse käima buss, samas loodetakse, et tulevikus pikeneb kohalik bussliin kuni Reedoni.

"Meil on käima pandud buss Reedo ja Taara vahel. Buss, mis käib mitu korda päevas, et oleks ühendus Taaraga. Buss on ikkagi liitlaste kulu. Kõik, mis nemad küsivad, läheb nende kulusse," ütles Peeter Karja.

Teenisust alustav üksus on varasematest liitlastest mõnevõrra erinev.

"Mis puutub meie varustusse, mille poolest erineme mõningaist jalaväeüksustest, kes siin on käinud, oleme me luurerühm, mis tähendab, et me võitleme peamiselt öösiti – me anname endale aru, et see tekitab müra ja lubame öösiti vaiksemalt tegutseda," sõnas Mike Hefti.

Selle aasta algusest 2. brigaadi juhtima asunud kolonelleitnant Antti Viljaste näeb siin head võimalust uute oskuste omandamiseks.

"Kuna meil on tulemas uued soomukid see aasta, siis ta annab hea võimaluse harjutada koostööd nende jalaväe lahingmasinate ja meie soomukite vahel. Ja tervikuna on nende instruktorite teadmine kogemus jätta siia mis aitab meie nii õppivat koosseisu kui ka instruktoreid arendada," rääkis Viljaste.