Laste joonistatud portreed poliitikutest jõudsid Toompeal näitusele

Toompea lossis avati näitus riigikogu liikmete portreedest, mille autorid on lapsed.

Riigikogu liikmed avaldasid arvamust pigem kolleegide piltide kohta. Mõni jäi oma pidliga väga rahule ja Helmen Kütt lubas oma pildi ära osta.

"Kunagi saab temast kuulus kunstnik ja siis mul on algupärane esimene töö, mille hind kasvab kordades. Nii et ma olen veidi omakasupüüdlik. Ta mõtleb praegu hinda ja pärast me teeme kaupa," rääkis Kütt.

"Ma pole varem teinud akrüüli, värvilist maali. Ma tavaliselt joonistan hariliku pliiatsiga," ütles pildi teinud Viljandi kunstikooli õpilane Sofia Kolla.

Arvo Alleri portree on foto järgi tehtud. "Tundub, et on tabanud kontuuri. Väga äge," kommenteeris Aller.

Toila muusika- ja kunstikooli õpilane Renate Veski ütles, et ta ei valinud ise, keda joonistada. "Aga see pilt on väga ilus. Kuigi ka teistel on palju ilusamad," lisas ta.

Üks poliitikust modell oli aga lossi avarustes kaduma läinud.

"Urmas Reinsalu on kadunud ja meil on pildi autor siin olemas ja me tahaks pilti teha Urmasega," rääkis Riina Solman.

"Ma tegelikult tegin pildi järgi. Aga ma tegin algse joonise ka, kui ta kohal oli," ütles Reinsalust pildi teinud Kohila kunstide kooli õpilane Lisett Lindeberg.

Riina Solman oli üks neist, kes käis ise poseerimas.

"Kutsusin lapsi külla ka ja hea meelega lähen tagasi. See oli päriselt nii, see oli elurõõmu ja siirust ja eks ma proovisin paigal ka olla natuke," rääkis Solman.

Idee. et lapsed poliitikuid joonistavad, on pärit Soomest ja ka seal avati sarnane näitus.

Riigikogus välja pandud 101 portreed valiti välja 800 hulgast.

"Osales 57 kunsti- ja üldhariduskooli. Me ei pannud piiranguid, see ei pidanud olema kunstikool, sest üldhariduskoolides on tublisid kunstiõpetajaid ja kõik olid oodatud osalema," selgitas Eesti Kunstikoolide Liidu juht Kristel Kallau.

Kõik said veel proovida, kuidas on riigikogu esimeest joonistada ning noortega ühines riigikogu liige Kadri Tali.

"Ma ei tea, kas on sarnane, aga Lauri (Hussar) on väga muhe. Minu meelest ei ole teda keeruline joonistada," ütles Tali.

Ükski poliitik ei jäänud aga Toompeal kadunuks ja kohale jõudis ka Urmas Reinsalu.

"Pilt on uhkem kui reaalelu. Aga nii peabki olema. Väga vahva," ütles ta endast joonistatud pildi kohta.