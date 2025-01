Gaza elanike sõnul hukkus Iisraeli rünnakus vähemalt 70 inimest

Kolmapäeval jõudsid Iisrael ja Hamas kokkuleppele, et sõlmivad vaherahulepingu. Leping peaks jõustuma alates pühapäevast.

Leping näeb ette kuuenädalast esialgset relvarahu ning Iisraeli vägede järkjärgulist väljaviimist Gaza sektorist. Enklaavi kontrolliva sõjalise rühmituse Hamasi poolt võetud pantvangid vabastatakse vastutasuks Iisraeli poolt kinni peetud palestiinlastest vangide eest.

Iisraeli nõustumine kokkuleppega ei ole ametlik enne, kui riigi julgeolekukabinet ja valitsus on selle heaks kiitnud. Hääletus leppe on määratud neljapäevale, ütles Iisraeli ametnik.

Iisraeli peaminister süüdistas Hamasi kokkulepetest taganemises

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu süüdistas Hamasi viimase hetke nõudmiste esitamises ja kokkulepetest taganemises.

"Iisraeli valitsuskabinet ei kogune enne, kui vahendajad teavitavad Iisraeli, et Hamas on leppe kõik elemendid aktsepteerinud," seisis Netanyahu büroo avalduses.

Hamas järgib kolmapäeval vahendajate väljakuulutatud relvarahu, ütles terrorirühmituse kõrge ametnik Izzat el-Reshiq neljapäeval.

Reuters märgib, et ei ole selge, millist mõju viivitus vaherahule avaldab.

Netanyahu valitsuse äärmuslikumad liikmed loodavad endiselt kokkulepet peatada, kuid eelduste kohaselt enamik ministreid toetab seda, lisas Reuters.

Rahandusminister Bezalel Smotrich ütles, et tema partei jääb valitsusse vaid siis, kui Iisrael jätkab sõda täies mahus kuni Hamasi lüüasaamiseni. Paremäärmuslik politseiminister Itamar Ben-Gvir on samuti ähvardanud valitsusest lahkuda, kui relvarahu heaks kiidetakse.

Palestiinlased nõuavad kokkuleppe kiiremat elluviimist

"Me kaotame kodusid iga tund. Nõuame, et see rõõm, mis meie näole joonistus [pärast vaherahuleppest teatamist], ei kaoks – ärge raisake seda vaherahu elluviimisega pühapäevani viivitades," ütles Gaza elanik Mahmoud Abu Wardeh.

Samal ajal kui inimesed Gazas ja Iisraelis kokkuleppeni jõudmist tähistasid, korraldasid Iisraeli sõjaväelased rünnakuid, teatasid Gaza tsiviilhädaabiteenistus ja elanikud.

Palestiina tsiviilhädaabiteenistuse pressiesindaja Mahmoud Basal ütles avalduses, et 71 palestiinlast sai surma ja veel vähemalt 200 haavata.

Iisraeli sõjavägi menetleb teateid, ütles sõjaväe pressiesindaja.

Katari peaminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ütles Dohas toimunud pressikonverentsil, et läbirääkijad teevad Iisraeli ja Hamasiga koostööd leppe elluviimise nimel.

Kuigi iisraellased ei kiida heaks, et Iisraeli rünnanud eluaegset vangistust kandvad Palestiina võitlejad vabastatakse, näitavad uuringud, et avalikkus toetab laialdaselt lepet, millega pantvangid vabastatakse.