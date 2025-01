Allar Jõks: puurikanade pidamise keelamise eelnõu on silmakirjalik

Vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks ütles neljapäeval ETV saates "Esimene stuudio", et talle jääb mõistmatuks, miks on regionaalministeerium teinud sellise puurikanade pidamise keelu eelnõu, kus on kirjas, et see halvendab oluliselt inimeste ostujõudu ja ettevõtjate konkurentsiolukorda. Jõksi sõnul on eelnõu silmakirjalik.

"Mina olen kindlasti loomade heaolu poolt. Ma arvan, enamus eestimaalasi, kui mitte kõik, on tegelikult loomade heaolu poolt ja kui poeletil on olemas vabapidamise kanamune, siis ma alati neid ostan. Aga tänaseks saateks valmistudes ma lugesin selle eelnõu eelnõu läbi, kuidas seda puurikanade pidamise lõpetamist põhjendatakse. Ma ütleks, et see oli täitsa kosmos, mis ma sealt lugesin," ütles Jõks.

"Seal on kirjas, et seda tehakse loomade heaolu nimel. See on väga-väga hea eesmärk. Siis on seal kirjeldatud mõjusid. Toidujulgeolek ehk see, et kas Eesti on võimeline olukorras, kus me enam välismaalt näiteks mune ei saa, ise Eestit varustama. Vastus oli ei. Toidujulgeolek oluliselt halveneb. Järgmine küsimus oli, et kas Eesti ettevõtjate konkurentsiolukord halveneb. Halveneb. Kolmas mõju oli see, et kas eestlaste ostujõud väheneb. Vastus oli, et eestlaste ostujõud väheneb," rääkis Jõks.

Jõks imestas, mis on see põhjus, miks siiski seda tehakse, olukorras, kus Euroopa Liidus seda keeldu ei ole. "Ja meie naabrid Läti, Leedu ja Poola, kust kõige rohkem mune sisse tuuakse, seal seda keeldu ei ole."

"Ja kui ma lugesin, milline on see kõige kaalukam põhjus, siis see oli see, et rubriigis välissuhtlemine: "sellega me oleme teenäitajad ja näitame head eeskuju teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele," sõnas Jõks.

Jõksi sõnul on see iseloomulik Eesti erinevale õigusloomele, et on vaja kellelegi mingit muljet jätta, selle asemel et esikohale panna Eesti inimese hakkamasaamine.

"Mulle tundub see natuke silmakirjalik. Puurikanade mune tuuakse Eestisse praegu ja tuuakse ka edaspidi. Mu kolleegid Lätist ja Leedust ütlesid, et sealsed põllumehed juba hõõruvad käsi, et võib-olla saavad tootmisvõimsusi suurendada," ütles Jõks.