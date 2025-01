Erastatud Operail veab taas Venemaale jõudvat kaupa

Riigile kuulunud ettevõte Operail lõpetas 2023. aastal valitsuse korraldusel Venemaa kaupade veo ja muu äri. Mullu detsembris Operail erastati ja sellega väljus Eesti riik raudteekaubaveo ning veeremi hoolduse ärist.

Tänavu jätkab Operail eraettevõttena oma kunagise partneri Baltic Oil Service`i kauba vedamist, mis jõuab Venemaale.

Baltic Oil Service'i juht Vjatšeslav Spirin kaamera ette tulla ei tahtnud, kuid ta ütles, et seda, mis ta varem on öelnud, võib kasutada. Nimelt ütles ta Äripäevale, et kahe aasta eest, kui riik kehtestas keelu, hakkas Operaili asemel nende kaupa vedama Läti riigi raudtee. Nüüd, mil Operail on erakätes, võib ta hakata jälle uuesti nende kaupa vedama.

Operail kuulub Tartu Milli omanikfirmale Tiigi Keskus. Operaili juhib Merle Kurvits, kes juhtis seda ka siis, kui ettevõte oli riigi oma. Kurvits ütles, et kuna raudtee kaubamahud on Eestis väga väikesed, siis Operail pingutab iga seadusliku hanke võitmise nimel.

"Selle raames me veame Indoneesiat pärit palmiõli Eesti riigi sees, Paldiski sadamast Koidula piirijaama. Mõistame täielikult, et sanktsioonid Venemaa suhtes on arusaadavad, aga kui neid rakendada, siis peaks need olema kõikidele vedajatele võrdsed. Kui meil tööd ei oleks, siis ettevõte ju lõpetaks oma tegevuse ja töökohad oleks vaja koondada, samal ajal kui mõni konkurent selle teenuse pakkumise kergesti endale üle võtaks," rääkis Kurvits.

Taristuminister Vladimir Sveti sõnul oli riigil kavas kaubavedudest Venemaa suunal nagunii loobuda ja sellele lisaks võeti seisukoht, et sõdiva Venemaa kaupa pole Eesti riigil eetiline vedada.

"Mina ettevõtjana sellist asja ei teeks ja mina arvan, et see oli õige, et riik Operaili omanikuna seda ei teinud. Kui me hakkame karmistama sanktsioonirežiimi igasuguste vedude suhtes, siis seda tuleks teha kooskõlastatult Läti, Leedu, ideaalis ka Poolaga ja Soomega, kuigi Soome piir on kinni. Selleks et ei juhtuks niimoodi, et kui meie midagi keelame, siis lihtsalt sama kaup liigub läbi Läti," lausus Svet.