Haapsalus pole endiselt selge, kes peatänava lagunemise eest vastutab

Haapsalu peatänava tänavakivide vuukide lagunemise põhjuste teadasaamiseks tellitud ekspertiis on valmis, kuid veel pole teada, kes lagunemise eest vastutab. Linnavolikogu opositsioon on tee-ehituse kvaliteedi ja selle järelevalve suhtes kriitiline.

Kas lagunevat Haapsalu peatänavat saab parandada või tuleb panna uus teekate, ei tea praegu keegi. Ka ei ole veel teada, kelle süül tänavakivide vuugid murenevad.

Kuna linn ja ehitaja olid eriarvamusel, mis on tänavakivide vuugitäitebetooni lagunemise põhjus, tellis linn sügisel ekspertiisi, et selgitada välja, kelle viga see oli. Ja kuigi see ekspertiis on valmis, ei taheta sellest veel rääkida, sest ehitaja alles analüüsib ekspertiisi tulemusi ja linn omakorda tahab ära oodata ehitaja vastuse

"Ausalt öeldes mina seda akti vee lugenud ei ole, kuna see on esitatud ehitajale. Praegu on veel garantiiaeg ja kuna seal ikkagi mingid probleemid on, siis püüame selgeks teha, kas see on garantiitöö või on see projekteerija töö," lausus Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Linnavolikogu opositsioonis leitakse, et Posti tänava ehitusega on algusest peale probleeme olnud ja lahendus on kehv nii autodele kui ka jalakäijatele.

"Me näeme, et vuugivahed on üle kolme-nelja sentimeetri, see ei ole normaalne, see ei ole tee-ehitus kvaliteet. Arusaamatuks, kuidas sai niisugune tee kooskõlastatud järelevalvega ja ka ehitusnormidega. Kui need kivid paigaldati, siis oli tingimus see, et siia pannakse vedelbetooniga kivid kinni. Aga need pandi kuiva betooni puruga, seda nägid kõik elanikud, kes siit mööda käisid," rääkis Haapsalu linnavolikogu opositsiooni liige Martin Judanov (EKRE).

"Tekibki küsimus, et kelle otsa peaks vaatama. Kas meil ei ole olnud linnas piisavalt teadlikkust, et olla korrektne järelevalveametnik sellele protsessile või on tõesti ehitaja lasknud teha tööd ebakorrapäraselt," ütles samuti opositsiooni kuuluv Roger Tibar (Reformierakond).

Ajutiselt ei sõida neljapäevast alates mööda Posti tänavat enam linnaliinibussid, sest möödunud nädalal maha sadanud suur lumi sõideti teele kinni. See tegi seal teehoolduse keeruliseks.

Tänavakivide tõttu ei tohi seda teed soolatada ega ka hööveldada ja nii tuli kinnisõidetud lume tõttu suunata bussiliiklus ümber teisele tänavale

"Talihooldust ei kannata seal teha, kuna see kivi on selline eksklusiivne. Kui sinna minna rasketehnikaga peale, siis see võib selle ära lõhkuda, mis tähendab seda, et sel teel ei pruugi pärast enam olla garantiid. Saigi kokku lepitud linnavalitsusega, et me tõstame paralleeltänavasse bussiliikluse kuni veebruari lõpuni," lausus Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Andrus Nilisk.

"Iga talv hakata nüüd lootma, et meil ei ole meile omast talve, on kindlasti tagurlik mõtteviis. Ja kui siia ei saa lasta peale korrektselt teehooldustehnikat, siis järelikult ei saa ka sellist teed lugeda korrektseks," ütles Tibar.

Sukles ütles aga, et selline olukord on esmakordne ja kuigi teed on talviti veidi keerulisem hooldada, siis looduse vastu ei saa.

"Sellel teel ei ole häda ju mitte midagi. Suvel saab sõita seal, mitte kiiresti. Kui oli asfalttee, siis oli probleem, et kihutavad, nüüd väga ei kihuta. Täiesti okei tee on," lausus Sukles.