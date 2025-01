Soome kohus rahuldas kaabliomanike taotluse Eagle S arestimiseks

Varasemalt oli kohus juba otsustanud jätta jõusse Soome võimude otsus arestida Eagle S ja lükanud tagasi laevaomaniku ja laeva meeskonna advokaadi taotluse Porvoo lähedal valve all seisev laev vabastada.

Soome ettevõtted - riiklik võrguoperaator Fingrid, telekommunikatsioonifirma Elisa ja riigi omanduses olev võrguettevõte Cinia - ning Eesti süsteemihaldur Elering esitasid oma arestimistaotluse 3. jaanuaril, et tagada elektri- ja internetikaablite parandamisega kaasnevate kulude korvamine.

Fingridile ja Eleringile kuuluvad ühiselt Estlink 2 elektrikaabel ning Elisa on kahe Soomet Eestiga ühendava telekommunikatsioonikaabli ainuomanik. Taotluse esitanute hinnangul vastutab tekitatud kahjude eest Araabia Ühendemiraatides registreeritud laevafirma Caravella, millele kuulub ka Cooki saarte lipu all sõitev tanker Eagle S.

Kaablikahjustuste uurimine veel kestab ning kahju kogusumma pole lõplikult selgunud.

Cinia, kellele kuulub Saksamaad ja Soomet üle Läänemere ühendav kaabel C-Lion1, mis sai kannatada 2024. aasta novembri keskel, esitas samuti avalduse tankeri Eagle S arestimiseks.

Soome võimud pidasid Cooki saarte lipu all sõitva laeva Eagle S kinni 25. detsembril ja suunasid selle Porvoo lähistele Kilpilahti sadamasse ankrusse. Laev arestiti jaanuari alguses.

Soome politsei kahtlustab, et Eagle S kahjustas oma ankruga kaableid. Helsingi ei välista, et kaabli purunemine võis olla tingitud sabotaažist Venemaa kasuks ning et Eagle S võib kuuluda Venemaa niinimetatud varilaevastikku.