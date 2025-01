Plaanitav abi Ukrainale tekitab Saksamaal üha tulisemaid vaidlusi

Endised koalitsioonipartnerid SPD, rohelised ja FDP on teatanud, et toetavad Ukraina toetamist ning abipakett tuleks juba enne valimisi välja kuulutada. Abi andmise viis on tekitanud aga tulise vaidluse ning endised koalitsioonipartnerid loobivad teineteise pihta üha tõsisemaid süüdistusi.

Kantsler Scholz (SPD) on lubanud abipaketti toetada ainult siis, kui selle eest tasutakse uue laenuga. Sellele on aga vastu FDP, mis ei toeta Saksa võlapiduri leevendamist.

Scholz väidab, et tavapäraste eelarvekulude kasutamine tähendaks Ukraina abistamist Saksamaa sotsiaalhoolekandesüsteemi ja pensionide arvelt.

FDP süüdistas nüüd Scholzi valetamises ja teatas, et kantsler seadis pensionärid Ukrainale antava abi vastu. Scholz aga süüdistas omakorda enda kriitikuid Saksa rahvale valetamises. Meedia uuris kantslerilt, kelle poolt toimub valetamine.

"Kõigi nende poolt, kes üritavad ignoreerida üht küsimust: kuidas me selle eest maksame?" vastas Scholz.

Vaidlusi tekitava paketi suuruseks on kolm miljardit eurot. Kui abi kinnitataks, oleks see üks suurimaid üksikpakette Ukraina toetajatelt.

Samal ajal püsib Scholzi juhitud SPD toetus madalseisus, edetabeli tipus troonib konservatiivne Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU). Seega suure tõenäosusega saab Saksamaa järgmiseks valitsusjuhiks CDU kantslerikandidaat Friedrich Merz.