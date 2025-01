Trump andis narkoäri turuplatsi loojale Ross Ulbrichtile armu

Ulbrichti vabastamist taotles pikka aega USA Libertaarne Partei. Trump lubas valimiskampaania aja, et kui libertaanid hääletavad tema poolt, siis ta annab Ulbrichtile armu.

Trump teataski teisipäeval sotsiaalmeedias, et andis Ulbrichtile armu. Trumpi teatel helistas ta Ross Ulbrichti emale ning andis talle teada, et andis tema pojale armu.

Ulbricht sai rahvusvaheliselt kuulsaks eelmise kümnendi alguses, kui ta sai kaks eluaegset vanglakaristust. Sellele määras kohus veel otsa 40 aastat vanglakaristust. USA võimud süüdistasid teda toona rahapesus ja narkoäris ning kohus mõistis ta süüdi kõikides punktides.

Ulbricht lõi internetis Siiditee nimelise turuplatsi ning seal käis muu hulgas elav narkoäri. Ostust huvitatud inimene leidis siis sealt müügilt laia valiku erinevaid narkootikume. Kliendid olid teenusega rahul ning Ulbrichtist sai miljonär.

Tehingutes kasutati krüptoraha ning võimude teatel teenis Ulbricht kümneid miljoneid dollareid.

Karmi karistuse tõttu leidis Ulbricht palju kaasatundjaid. Leiti, et ta ei vääri eluaegset vanglakaristust, eriti populaarseks sai Ulbricht krüptomaailma kogukonna seas.

Vabariiklasest senaator Rand Paul saatis Trumpile kirja, milles palus, et president näitaks Ulbrichti suhtes üles halastust.

Ajaleht The Wall Street Journal toob veel välja, et mitmed krüptoärimehed tervitasid Trumpi otsust. Krüptovaluutabörsi Kraken kaasasutaja Jesse Powell tänas Trumpi selle eest, et ta pidas oma sõna.