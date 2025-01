Kovalenko-Kõlvart: enne kaitsekulude tõstmist tuleb majandust kergitada

Keskerakond näeb, et kõige parem võimalus Eesti kaitsekulude tõstmiseks on Eesti majanduse tõstmine, sõnas Anastassia Kovalenko-Kõlvart saates "Otse uudistemajast". Keskerakond kardab tema sõnul, et kaitsekulude tõstmiseks tõstetakse taas makse.

Kovalenko-Kõlvart ütles, et Keskerakonnas on juba veidi arutatud peaminister Kristen Michali ideed tõsta Eest kaitsekulud viiele protsendile, aga praegu nad ei näe, kuidas oleks võimalik seda plaani toetada.

Kuigi peaminister on rääkinud, et uusi makse selleks kehtestada ei ole plaanis ja see raha tuleks võtta laenuna, siis Kovalenko-Kõlvart ei usu seda.

"Peaminister on varem ka öelnud, et maksufestival jääb ära, aga nagu näeme, siis ikkagi maksufestival jätkus," sõnas Kovalenko-Kõlvart.

"Keskerakond näeb siin, et kõige suurem võimalus kaitsekulude tõstmiseks on majanduse tõstmine, majanduse areng, sest läbi selle on võimalik ka kaitsekulutusi katta. Nii kaua kuni meil majandus järjest langeb, on aina raskem rääkida kaitsekulude järsust tõusmisest," ütles Kovalenko-Kõlvart.

Kovalenko-Kõlvart kritiseeris ka seda, et Michal tuli viie protsendi ideega välja koalitsiooniga konsulteerimata.

Kõlvart: Keskerakond võib saada Tallinnas absoluutse enamuse

Viimatine Norstati küsitlus andis Keskerakonnale toetuseks 15 protsenti.

"Kui vaadata toetust viimaste nädalate lõikes, siis meil on väga jõudsalt

kasvanud toetus eesti valijate seas," ütles Kovalenko-Kõlvart.

Heade reitingute põhjuseks peab Kovalenko-Kõlvart seda, et aina rohkem inimesi näeb, et opositsioonis on Keskerakond kandev jõud.

"Teine aspekt on ka Tallinna linnavolikogus. Tallinna linnavolikogus on Keskerakond suurim opositsioonierakond ja väga heade spetsialistidega. Näeme, et ka Tallinnas on Keskerakonna reiting väga tugevalt tõusnud," sõnas Kovalenko-Kõlvart.

Kovalenko-Kõlvart usub, et Keskerakond võidab Tallinnas valimised.

"Küsimus on ainult selles, kui suurelt, aga praegu ma näen, et kõik eeldused selleks on, et Keskerakond teeb kõige parema tulemuse," ütles poliitik.

Kovalenko-Kõlvart ütles ka, et ta ei näe põhjust, miks Keskerakond ei

võiks saada Tallinnas absoluutset enamust.

Kovalenko-Kõlvart kandideeris riigikogu valimistel Põhja-Tallinn - Haabersti - Kesklinn valimisringkonnas ja suure tõenäosusega kandideerib ta ühes neist ka kohalikel valimistel.