Michal: Eesti kaitsekulude eesmärgiks tuleb võtta viis protsenti

Michal rääkis Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et toetab USA president Donald Trumpi ettepanekut, et NATO riigid peaksid tõstma kaitsekulutused viiele protsendile SKP-st. Peaministri sõnul peaks Eesti kaitsekulutuste tõstmise endale eesmärgiks võtma.

"Uus Ameerika president Donald Trump on öelnud üsna selgelt, et ta eeldab NATO-s kaitsekulutuste taseme kasvu viiele protsendile. Küsitakse, mis mina arvan – mina toetan kaitsevõime kiiremat suurendamist. Me teame oma vaenlast. Samamoodi, nagu Poolal, Lätil, Leedul, tuleb meil samamoodi viis protsenti kaitsekulutusi eesmärgiks võtta," sõnas Michal.

Michal märkis, et Eesti kaitseinvesteeringuks on aastal 2026 planeeritud 3,7 protsenti SKP-st ning viie protsendi saavutamiseks tuleb riigil hulk kaitseinvesteeringuid varasemaks tuua.

"Mina ei näe, et selleks saaksime makse tõsta," ütles peaminister. "See tähendab, et see tuleb üsna mitmekesine – Euroopa Liidu keskne rahastus, Eesti sees kärbete jätkumine ja laen koos eelarvereeglitega Euroopa Liidus nagu koroonaajal."

Sotsiaalmeedias lisas Michal, et loodab veebruaris Euroopa kaitseteemalisel ülemkogul valikuid arutada ka teiste riikidega.